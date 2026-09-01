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Kritik davalar peş peşe görülecek! Yeni adli yıl bugün başlıyor

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Kritik davalar peş peşe görülecek! Yeni adli yıl bugün başlıyor

Eylül ayında İmamoğlu davasından Ayhan Bora Kaplan dosyasına, CHP Kurultay davasından Mehmet Akif Ersoy dosyasına kadar kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda davada kritik duruşmalar yapılacak.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Yargı, bugün başlayan yeni adli yılla birlikte yoğun bir mesaiye girecek. Yeni dönemle birlikte takip edilen çok sayıda dava yeniden gündeme gelirken, yargıda yeni projeler faaliyete geçecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası, verilen kısa aranın ardından devam ederken, 3 Eylül’de görülecek duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun tahliye talebinde bulunacağı belirtiliyor.

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Ankara Adliyesi’nde ise adli tatilin sona ermesiyle özellikle ağır ceza mahkemelerinde yoğunluk yaşanacak. 3 Eylül’de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın duruşmasına 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. 16 Eylül’de CHP’nin Kurultay Ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan ve hakkında 266 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Akif Ersoy, 10 Eylül’de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. 29 Eylül’de ise Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın “siyasi casusluk” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Diğer yandan 17 yaşında “yan baktın” kavgasıyla yaşıtı tarafından öldürülen Atlas Çağlayan’ın davası 8 Eylül’de Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek. Öte yandan, Ankara Adliyesi’nde yaşanan değişimin ardından başlayan çeşitli operasyonların da devam edeceği belirtilirken, adliyenin önemli soruşturmaları arasında yer alan Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik yürütülen soruşturmaların derinleştirileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Çankaya ve Etimesgut belediyelerine yönelik operasyonların ardından tutuklanan belediye başkanlarının da bulunduğu soruşturmalarda mali incelemelerin sürdüğü belirtiliyor.

ALO 135 HATTI GELİYOR

Bugün, Ankara, Kayseri ve İstanbul adliyelerinde resmen devreye girecek olan 135 Alo Adalet hattı ile vatandaşların talep ve şikayetleri alınmaya başlanacak. Hatta gelen ihbarlar ilgili birimlere iletilerek yargı personellerinin işleri kolaylaştırılacak. Bu uygulamayla birlikte başta boşanma, kadastro ve iş davaları olmak üzere uzun süren davaların sonuca bağlanarak yargılamaların hızlandırılması hedefleniyor.

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