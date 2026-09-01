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Dünya

Yunan'a siyonist kalkanı! Şer ittifakı durmuyor...

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Yunan'a siyonist kalkanı! Şer ittifakı durmuyor...

İsrail ile Yunanistan 3 milyar avroluk “Aşil Kalkanı” hava savunma anlaşması imzaladı. Ege adalarına İsrail ürünü hava savunma sistemleri, radarlar, drone’lar yerleştirilecek

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Atina-Tel Aviv hattından Ege’de tansiyonu artırabilecek yeni bir savunma hamlesi geldi. İsrail ile Yunanistan arasında Tel Aviv’de yaklaşık 3 milyar avroluk “Aşil Kalkanı” hava savunma anlaşması imzalandı. İsrail tarihinin en büyük savunma ihracatlarından biri olan anlaşma kapsamında Yunanistan’a David’s Sling, Barak MX ve Spyder hava savunma sistemleri ile MMR radarları ve komuta-kontrol sistemi kurulacak.

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Ayrıca stratejik tesisleri İHA tehditlerine karşı korumak için 26 milyon avroluk Drone Dome anlaşması yapıldı. Proje kapsamında İsrail, Yunanistan’ın savunma sanayisine teknoloji ve bilgi transferi de sağlayacak.

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Anlaşmaya Yunanistan’daki muhalefet partilerinden tepki gelirken, Komünist Parti (KKE), İsrail’le kurulan stratejik ilişkilerin Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki karşıtlığı derinleştirdiğini belirtti. KKE, yaklaşık 3 milyar avroluk harcamanın Yunan halkına ciddi bir maliyet yüklediğini belirterek anlaşmaya karşı çıktı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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