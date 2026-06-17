Enerji, turizm ve ticari yatırım adı altında Kıbrıs’a giren İsrail, Rum yönetimini teslim aldı. Türk Dışişleri yetkilisi “Kıbrıs’ta yeni tahrikler bekliyoruz” dedi. KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı “İsrail, Kıbrıs’ı askerî garnizona çeviriyor” uyarısında bulundu.

YILMAZ BİLGEN - Siyonist rejimin hedefinde Kıbrıs var. İran hattında tansiyonun düşmesi İsrail’i yeni gerilim hatlarına yöneltti. Kıbrıs üzerinde artan İsrail tehdidini gazetemize değerlendiren Dışişleri kaynakları “Netanyahu hükûmeti varlığını sadece gerilim, savaş ve işgallerle sürdürebilir. İran hattında kısmi bir normalleşme iklimi bile mevcut İsrail yönetimi açısından risktir. Bu sebeple Lübnan’daki fiilî işgali sürdürme ısrarı yanında Kıbrıs üzerinde yoğunlaşacaklar. Türkiye’yi tahrik edecek yeni yöntemler deneyecekler. Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimini de kullanarak Doğu Akdeniz genelinde ve Kıbrıs’ta farklı sabotaj girişimleri deneyecekler” dedi.

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görüşleri de Türk Dışişleri yetkilisini destekler nitelikte. Başta İsrail olmak üzere Doğu Akdeniz‘deki hidrokarbon yataklarından pay kapmak isteyen bütün güçlerin Güney Kıbrıs’ın mevcut zaaftan faydalandığını söyleyen Bakan Arıklı “Bu ülkeler Güney Kıbrıs’a askerî ve siyasi destek verme bahanesiyle kalıcı üsler inşa ediyor. İngilizler 1960’ta iki askerî üs alarak adada kalıcı unsura dönüştü. Ardından Avrupa Birliği Güney Kıbrıs’ı AB’ye alarak sınırlarını doğu Akdeniz’in uçlarına kadar genişletti. Amerika ‘bensiz olmaz’ dedi ve bir üs kapıp adaya yerleşti. Fransa da, Sofa Anlaşması’yla Güney Kıbrıs’ta üs elde etti. Fakat bunlardan en önemlisi İsrail’in hamlesidir. Netanyahu yaptığı anlaşmalarla Rum kesimini uydu yapı hâline getirdi. Bunu biz değil Rum AKEL Partisi Genel Sekreteri ‘İsrail, Güney Kıbrıs’ı tamamen kontrol altına aldı’ sözleriyle itiraf etti. İsrail, enerji üssü görüntüsü altında askerî garnizonlar inşa etti” dedi.

Güney Kıbrıs’ta 15.000’in üzerinde İsraillinin yaşadığını ve bölgeden bol miktarda arazi satın aldıklarını hatırlatan Bakan Arıklı “Bu durum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin stratejik önemini daha da artırıyor. Maalesef bu şer güçler Türkiye’yi Kıbrıs’tan uzaklaştırmak için askerî güç kullanmak yerine Kuzey Kıbrıs’ı içten ele geçirmenin derdindeler. Onun için yaklaşık 40 yıldan beri STK’lar üzerinde çalışıyorlar ve içeriden adam devşiriyorlar. Bu devşirdikleri STK’lar Türkiye’den Kıbrıs’a yönelik her türlü stratejik hamlenin karşısına çıkıyor” diye konuştu.

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ADA, İSRAİL HARİTASININ PARÇASI!

İsrail’in yıllardır yürüttüğü işgal planlarını duyuran Kıbrıslı Millî Meclis Üyesi Yasemin Öztürk “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Yunanistan, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurma çalışmalarına başladı. Bu girişim, Kıbrıs Adası’nı İsrail’in uzantısı yapma projesinin uygulama safhasına geçtiğinin ilanıdır. İsrail gazının boru hattı ile Güney Kıbrıs’a getirilmesi, iki taraf arasında elektrik hattı çekilmesi ve ortak petrol arama faaliyetleri vardı. Son dönemde İsrail’de yayınlanan ‘Büyük İsrail’ haritalarında Kıbrıs’ın tamamı yer alırken, şimdi ABD himayesinde imzalanan Doğu Akdeniz Enerji Merkezi için yapılan anlaşma, Tel Aviv tarafından yürütülen planlı bir stratejinin tatbiki olarak değerlendirilmeli. Eski Sovyet bölgelerinden gelen Yahudilerin Kıbrıs’ta konut ve toprak aldığını yıllardır söylüyorduk. İran savaşı bahane edilerek İsrail tarihinde ilk defa Güney Kıbrıs’a nüfus ihraç etti. Bugün İsrailli şirketlerin yaptığı yatırımlar, bu hedefi n bir safhası” dedi.

GÜNEY VE KUZEY YAHUDİLERİ BİRLEŞECEK

Öztürk şöyle konuştu: İsrail’in konut ve nüfus hamlesinin ardından başlayan ekonomik yatırım dalgası, tatil siteleri, oteller, iş merkezleri inşa etme ve hatta köy almaya kadar vardı. Şimdi İsrail’den gelen Yahudilerle Kuzey Kıbrıs’takileri birleştirme hesapları yapıyorlar. İsrail’in Kıbrıs’ı Filistinleştirme hevesi artık çok net. Bu vatan topraklarını siyonizme yurt ettirmeyiz. Ölürüz de ecdat yadigârı bu yurdu terk etmeyiz. Bu savaşa hazırlıklı olmalıyız.

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