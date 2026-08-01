Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezon hazırlıkları sürerken peş peşe gelen ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Daha önce uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör'ün dizi kadrosundan ayrılmasının ardından, gözler bu kez Nilay karakterini üstlenen Feyza Civelek'e çevrilmişti. Beklenen karar verildi.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği verdiği belirtilen Feyza Civelek'in test sonucu pozitif çıkmıştı. Gelişmenin ardından oyuncunun dizideki geleceği merak konusu olurken, yeni sezon öncesinde yapım ve kanal cephesinin kararı netleşti.

YENİ SEZONDA KADRODA YER ALMAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden bu yana Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" kadrosunda yer almayacak. Henüz yapım şirketi ya da kanal tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar! Feyza Civelek yeni sezonda kadroda yok

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sezon öncesinde yaşanan gelişmeler, dizinin oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşanacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Özellikle başrol oyuncularından Doğukan Güngör'ün ardından Feyza Civelek'in de ekibe veda edeceğinin etmesi izleyiciyi de şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti'nde flaş karar! Feyza Civelek yeni sezonda kadroda yok

YAPIMCIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan dizinin yapımcısı Faruk Turgut daha önce Feyza Civelek'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada sürecin belirsizliğine dikkat çekmişti.

Turgut açıklamasında, "Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar önümüzde yaklaşık dört aylık bir süreç var. Bu süreçte neler yaşanacağını bugünden kestirmek mümkün değil. Kanal satılır mı, yeni bir yapılanmaya gider mi, bunları şimdiden konuşmanın anlamı yok. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis Hanım. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Melis Hanım'ı zor durumda bırakacak bir işin içinde ben de olmam" ifadelerini kullanmıştı.

Resmi makamlardan ya da yapım şirketinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılması beklenirken, dizinin yeni sezon kadrosunun nasıl şekilleneceği, Feyza Civelek yerine kimin geleceği ise merak konusu oldu.

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