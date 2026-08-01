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Çanakkale'de meteorolojik verilere göre saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle yola fırlayan çöp konteynerleri ilginç anlara sahne oldu. Barbaros Mahallesi Okatan Sokak üzerinde park halindeki aracını çıkarmaya hazırlanan sürücü Hatice Hale Nur Punar, bir anda rüzgarın etkisiyle yola savrulan ve başıboş gezen çöp konteynerlerini görünce ne yapacağını şaşırdı. Panik yaşayan kadın sürücünün yardımına yoldan geçen bir vatandaş koşarken, rüzgarda savrulan konteynerler ve sürücünün o anlarda verdiği tepkiler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyarak güldüren görüntüler ortaya çıkardı.

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