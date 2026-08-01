Washington Post’un haberine göre, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Komutanı General Alexus Grynkewich, Pentagon’a gönderdiği gizli uyarı mektubunda füze savunma ve deniz gücü stoklarının tükendiğini iletti. Doğu Akdeniz’de mühimmat ve destroyer krizinin eşiğine gelen ABD ordusunun, bölgeye ilave savaş gemisi sevk edilmemesi halinde İsrail’e sağlanan füze kalkanını geri çekerek önceliği ABD ana vatanının savunmasına vermek zorunda kalacağı açıklandı.

The Washington Post’un ABD’li savunma yetkililerine dayandırdığı özel habere göre, ABD Avrupa Komutanlığı Başkanı General Alexus Grynkewich, Pentagon yönetimine yeni bir durum raporunu iletti.

Beş aydır aralıksız süren İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle Doğu Akdeniz’deki Amerikan Donanması'nın mühimmat ve gemi bakım sınırına dayandığını belirten Grynkewich, bölgeye acilen yeni bir destroyer sevk edilmemesi durumunda İsrail’in hava savunma kalkanından çekilmek zorunda kalacaklarını beyan etti.

General ayrıca eldeki kısıtlı kaynakların öncelikli olarak ABD ana vatanının güvenliği için kullanılacağını açıkladı.

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İSRAİL’İN HAVA SAVUNMASI ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE: YÜKÜ AMERİKAN GEMİLERİ ÇEKİYOR

Pentagon’un gizli değerlendirmelerine işaret eden ABD basını, Tel Aviv yönetiminin kendi hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını ve İran balistik füzeleri ile Husi saldırılarına karşı koruma yükünün büyük bölümünü Doğu Akdeniz’de konuşlu Amerikan savaş gemilerinin üstlendiğini aktardı.

THAAD sistemleri ve Aegis donanımlı Amerikan destroyerlerinin fırlattığı yüksek maliyetli önleme füzeleri (SM-3/SM-6) yüzünden mühimmat depoları kritik seviyelere geriledi. Rota ve Doğu Akdeniz limanlarında konuşlu 5 Amerikan destroyerinin yoğun operasyonel tempo nedeniyle bakıma muhtaç kaldığı kaydedildi.

ABD KENDİ DEPO KAYGISINA DÜŞTÜ

İran savaşı ve Hürmüz krizinin ABD ekonomisine getirdiği ağır yük ve yaklaşan ara seçimler, Washington’da Tel Aviv’e sağlanan koşulsuz askeri desteğin sorgulanmasına yol açtı.

CSIS Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako’nun haberdeki değerlendirmesine göre, Washington’ın net bir stratejisinin bulunmaması mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdi. İsrail ordusunun doğrudan ABD müdahalesi ve deniz kalkanı olmadan İran’ın yoğun balistik füze taarruzlarına tek başına direnemeyeceği belirtilirken, Washington-Tel Aviv hattında askeri ve diplomatik panik havası hakim.

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