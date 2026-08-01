Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Birçok önemli projede yer alan Kolukısa'nın cenaze programı daha sonra açıklanacak.

'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti.

"BABAMIZI KAYBETTİK"

Vefat haberi, oyuncunun ailesi tarafından duyuruldu. Can Kolukısa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır" denildi.

Birçok projede yer almıştı! Can Kolukısa hayatını kaybetti

REYTİNG REKORU KIRAN DİZİLERDE OYNAMIŞTI

92 yaşında vefat eden oyuncu, pek çok dizide de rol almıştı. Kolukısa, 'Asmalı Konak', 'Gibi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Birçok projede yer almıştı! Can Kolukısa hayatını kaybetti

CAN KOLUKISA KİMDİR?

1934 yılında Eskişehir'de doğdu. Türk sinemasında birçok önemli projede karakter oyuncusu olarak yer alan oyuncu, Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Bu yıllarda tanıştığı Pınar Kür ile evlendi.

1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları çalıştığı tiyatrolar arasındadır. Oyuncu 1991-1992 yılları arasında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

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