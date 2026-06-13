Rum basını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Baf'taki hava üssünde konuşlu Yunan savaş uçaklarının adadaki varlığını kalıcı hale getirmek istediğini öne sürdü. Fransa ile imzalanan yeni anlaşmanın ise bölgedeki askeri iş birliğini daha da güçlendireceği belirtildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğini genişletmek amacıyla adada konuşlu Yunan savaş uçaklarının görev süresinin uzatılmasını ve varlığının daha kalıcı hale getirilmesini talep ediyor.

'SÜREKLİ' HAVA GÜCÜ VARLIĞI HEDEFLENİYOR

İddialara göre Rum yönetimi, Mart ayında İngiliz egemen üs bölgesi Ağrotur yakınlarında yaşanan insansız hava aracı saldırısını gerekçe göstererek hava sahasının daha etkin korunmasını gündemine aldı. Bu kapsamda, belirli dönemlerde yapılan konuşlandırmaların yetersiz bulunduğu ve bölgede sürekli bir Yunan hava gücü varlığı oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Haberde, halen Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nde bulunan Yunan hava unsurlarının görev sürelerinin uzatılmasının planlandığı belirtilirken, ilerleyen dönemde bölgede konuşlandırılacak uçak tiplerinde değişikliğe gidilebileceği öne sürüldü. Bu adımın, Rum Milli Muhafız Ordusu ile Yunan Hava Kuvvetleri arasındaki koordinasyon ve ortak operasyon kabiliyetini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Öte yandan Yunan Deniz Kuvvetleri'nin de Doğu Akdeniz'deki varlığını sürdürmesinin planlandığı aktarıldı. Bölgede görev yapan savaş gemilerinin, GKRY'nin ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölge'nin gözetimi ve korunmasına yönelik faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.

FRANSA İLE YENİ ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

Rum basını, GKRY ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) da bölgedeki askeri hareketliliğe yeni bir boyut kazandırdığını yazdı.

Anlaşmanın; ortak tatbikatlar, askeri konuşlandırmalar, eğitim faaliyetleri ve çok uluslu operasyonlara ilişkin hukuki altyapıyı oluşturduğu belirtilirken, Fransız ve Rum güçleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Söz konusu düzenlemenin deniz, kara ve hava unsurlarını kapsadığı, ayrıca bölgedeki Fransız askeri varlığının daha etkin şekilde kullanılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

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