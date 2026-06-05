Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde hızlandırdığı silahlanma faaliyetlerine karşı net mesajlar verdi. Silahlanma yarışıyla sonuç alınamayacağını ifade eden Bakanlık, “Silahlanma yarışını Yunan halkının düşünmesi gerektiğinin” altını çizdi.

Yeşim Eraslan İZMİR - Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruşunun 115. Yıl dönümü nedeniyle haftalık basını bilgilendirme toplantısını İzmir/Çiğli’deki 2. Ana Jet Üssü Komutanlığında düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRK) silahlanma yarışını değerlendiren bakanlık, Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hak ve menfaatlerinden taviz vermeyeceğini vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ve KKTC’nin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldığına işaret etti.

YUNANİSTAN VE GKRY’NİN SİLAHLANMASI RADARDA

MSB, Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askerî girişimlerinin yakından ve dikkatle takip edildiğini belirterek, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrardan yana olduğunu vurguladı. Bölgede gerilimi artıracak adımların kimseye fayda sağlamayacağını belirten MSB, silahlanma yarışları yerine uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN “YUNAN HALKI” VURGUSU

Yunanistan’ın artan savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan MSB, “Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ NATO MAKAMLARI İLE KOORDİNELİ ALINIYOR

Bakanlık, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesinin güvenlik tedbirlerinin NATO makamları ile koordineli şekilde yürütüldüğünü kaydetti.



DİSİPLİN HER ŞEYDİR

Öte yandan bir Tugay komutanın astsubay üstçavuşu darp ettiğine ilişkin iddiaları da değerlendiren Bakanlık, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmaz. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetleri tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmekte. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verildi. TSK’da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır” dedi.

6 AYDA 99 TERÖRİST TESLİM OLDU

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Aktürk, "Son iki haftada, 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4 bin 219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99’a ulaşmış, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, engellenen kişi sayısı da 34 bin 389 olmuştur” dedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na muhtelif miktarda, ilk kez olmak üzere MİLKAR-6A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ile İHA-230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alındığını ifade eden Aktürk, MKE tarafından; başta MK-82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığını da açıkladı.

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GENÇLİK VE HAVACILIK FESTİVALİ

Türk Hava Kuvvetlerinin 115’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın ve Pazar günü İzmir Çiğli’de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlenecek. Öğrencilerin aileleri ile birlikte katılımına açık olan festivalde; hava gösterileri, paraşüt ve paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler yer alacak. Katılımcılara, Türk havacılığının geldiği noktayı yakından görme fırsatı sunulması, gençlerin havacılık ve uzay alanlarına olan ilgilerinin artırılması, milli savunma sanayii ve Türk Hava Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

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