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Terör örgütü PKK çözülüyor! Teslim olan terörist sayısı her gün artıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Terör örgütü PKK çözülüyor! Teslim olan terörist sayısı her gün artıyor
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son bir haftada altı PKK’lının daha teslim olduğunu duyuran MSB kaynakları “Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığında hiçbir azalma yok” vurgusunda bulundu.

YEŞİM ERASLAN - Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son bir haftada altı PKK’lının daha teslim olduğunu duyuran ve terörle mücadeleden ödün verilmediğini kaydeden MSB kaynakları “Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, bütün kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve bütün tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

GÖZ YUMULMAYACAK

Türkiye’nin temel gayesinin Suriye’nin birliğinin korunması ve güvenlik kapasitesinin artırılarak, iki ülke arasında terörle mücadelede iş birliğinin sağlanması olduğunun altı çizildi. Kaynaklar “Terör örgütü YPG/ SDG’nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir defa daha vurguluyoruz” diye konuştu. Öte yandan Türkiye ve Libya arasında 2019’da imzalanan Deniz Yetki Anlaşması’nın, Hafter tarafından incelemeye alınmasını olumlu gelişme olarak değerlendiren bakanlık kaynakları, söz konusu gelişmenin her iki ülkelinin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruduğunu ve hakkaniyet temelli bir anlaşma olduğunu kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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