MÜSİAD'dan iş dünyasına seferberlik çağrısı! 'Terörsüz Türkiye'de Güneydoğu ihya edilmeli

Diyarbakır’da konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir “Terörün çekildiği her karış toprağa üretimi, istihdamı ve refahı götürmek hepimizin vefa borcudur. Bugün bekleme değil, kalkınma için şaha kalkma vaktidir. Gelin ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım” dedi.

MÜSİAD Başkanlar Toplantısı, Diyarbakır’da ‘Terörsüz Türkiye’ başlığıyla gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, iş dünyasına ve bütün sivil toplum kuruluşlarına tarihî bir çağrıda bulunarak, bölgenin bir “ihya seferberliği” ile ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı. Özdemir, bu bölgelerde atılacak her bir yatırımın ve açılacak her bir fabrika bacasının, sadece bir istihdam kapısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin birliğine ve kardeşliğine vurulmuş bir mühür olacağını, bu medeniyetin mayasının, ortak geleceğimizin en büyük teminatı olduğunu ifade etti.

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2 TRİLYON DOLARLIK MALİYET

Terörle mücadelenin Türkiye’ye olan ağır ekonomik faturasının altını çizen Burhan Özdemir, bu süreçte harcanan kaynağın doğrudan ve dolaylı olarak 2 trilyon doları aştığını belirtti. Bu rakamın basit bir ekonomik maliyet olmadığını, ertelenen hayallerin ve gasp edilen umutların bedeli olduğunu ifade eden Özdemir “Bu 2 trilyon dolarla ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıyabilirdik. Gayrisafi yurt içi hasılamız 3 trilyon doları aşabilir, kişi başı millî gelirimiz ise 30.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirdi. Bu rakam, o bereketli topraklardan fışkıracak zenginliğin, sadece bölge insanının değil, bütün bir milletin sofrasından çalınması demektir” dedi.

“Ürettiğimiz her 100 liralık millî gelirin neredeyse sadece 5 lirası bu topraklardan çıkarken, sanayi üretimindeki payı yüzde 3’ün, ihracattaki payı ise yüzde 1,4’ün altına inmiştir” ifadelerini kullanan Özdemir, bu toprakların Mezopotamya’nın kalbinde yer almasına rağmen zirai üretimdeki payının potansiyelinin çok altında, yüzde 13 seviyesinde kaldığını dile getirerek, bölgenin paha biçilmez bir genç nüfus hazinesine sahip olduğunu kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VİZYONUNUN MİMARI OLALIM

Artık bekleme değil şaha kalkma vakti olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir “Gelin, ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım. Terörün çekildiği her karış toprağa üretimi, istihdamı ve refahı götürmek hepimizin vefa borcudur” dedi. Özdemir, MÜSİAD’ın bu yeni dönemde atacağı somut adımları ise şöyle sıraladı: Bölgedeki şubelerimizle ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kurarak, bugünden itibaren sahada olacağız. MÜSİAD bünyesinde kurduğumuz ‘Müstakil Girişim Sermayesi Fonu’ ile bölge özelinde girişimcilik ekosistemine destek vereceğiz. Tarım, turizm ve ticaret başta olmak üzere öncelikli sektörlere ilişkin 16 sektör kurulumuz iş geliştirme çalışmalarına başlayacak. Bölgenin en büyük gücü olan gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla meslek liselerini merkeze alan hamilik programları tasarlanacak.