Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yapı denetimde yeni dönem! 15 yıl dayanmayan binanın denetçisi yandı

Yapı denetimde yeni dönem! 15 yıl dayanmayan binanın denetçisi yandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapı denetimde yeni dönem! 15 yıl dayanmayan binanın denetçisi yandı
Yapı Denetimi, Yeni Yasa, Teminat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği” ile “Dağıtım Tebliği” ve “Ceza Tebliğinde” kapsamlı bir değişikliğe gitti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yeni düzenleme ile küçük ölçekli yapı sahiplerinin denetim hizmetinden faydalanmasını kolaylaştırmak için yapı inşaat alanı 500 metrekareye kadar olan yapılar ile yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeline esas kalan inşaat alanı 500 metrekare kadar olan yapılar, Elektronik Dağıtım Sistemi dışında tutuldu. Yönetmelikteki sözleşme fesih gerekçelerinde de değişiklik yapıldı. Bu kapsamda altı ay boyunca hiç iş yapılmaması süresi üç aya düşürüldü. Böylece yapı denetim kuruluşları, üç ay içinde inşaatın başlatılmaması durumunda sözleşmeyi feshedebilecek. 

Ceza tebliğinde yapılan düzenleme ile yeni yapılan bina 15 yıl içinde yıkılırsa ya da inşaat sırasında komşu yapının yıkımına neden olunursa yapı denetim firmasının faaliyetine son verilecek, teminatına el konulacak. Yine bir binanın inşa aşamasında çevresindeki bir yapıya zarar vermesi durumunda yapı denetim kuruluşun izin belgesi iptal edilecek.

Elektronik Dağıtıma İlişkin Tebliğ Değişikliği ile ise 45 ve üzerinde yapı denetim kuruluşuna sahip olan illerde iki alternatifli denetim kuruluşu ataması yapılabilecek. 

Yapı denetimde yeni dönem! 15 yıl dayanmayan binanın denetçisi yandı - 1. Resim

Daha önce her yıl ÜFE’ye göre güncellenen teminat tutarları, 2026 yılından itibaren TÜFE ve ÜFE ortalamasına göre belirlenecek. 500 metrekare altındaki projelerde hizmet bedeli oranı yüzde 3,5’a kadar çıkabilecek. Güçlendirme projelerinde ise hizmet bedeli, normal denetim bedelinin en az yüzde 25’i kadar olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam! İşte benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlarSurvivor Finali ne zaman, nerede? 2025 Survivor şampiyonu belli oluyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
n11'in satışı onaylandı! Yerli e-ticaret platformlarından sadece PTT AVM kaldı - Ekonomin11'in satışı onaylandı! Yerli e-ticaret platformlarından sadece PTT AVM kaldıAkaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam! İşte benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar - EkonomiAkaryakıt fiyatlarına gece yarısı zamn11 resmen el değiştirdi! Rekabet Kurumu onayladı - EkonomiResmen el değiştirdi! Rekabet Kurumu onayladıCovid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! Alman rakibini 1,25 milyar dolara satın alıyor - EkonomiAlman rakibini 1,25 milyar dolara satın alıyorBİST 100, kritik seviyenin altına geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Ekonomiİşte en çok yükselen ve düşen hisselerDolar endeksi 3 yılın dibinde... Gram altın zirveye dayandı! - EkonomiGram altın zirveye dayandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...