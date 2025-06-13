Yapı denetimde yeni dönem! 15 yıl dayanmayan binanın denetçisi yandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği” ile “Dağıtım Tebliği” ve “Ceza Tebliğinde” kapsamlı bir değişikliğe gitti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yeni düzenleme ile küçük ölçekli yapı sahiplerinin denetim hizmetinden faydalanmasını kolaylaştırmak için yapı inşaat alanı 500 metrekareye kadar olan yapılar ile yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeline esas kalan inşaat alanı 500 metrekare kadar olan yapılar, Elektronik Dağıtım Sistemi dışında tutuldu. Yönetmelikteki sözleşme fesih gerekçelerinde de değişiklik yapıldı. Bu kapsamda altı ay boyunca hiç iş yapılmaması süresi üç aya düşürüldü. Böylece yapı denetim kuruluşları, üç ay içinde inşaatın başlatılmaması durumunda sözleşmeyi feshedebilecek.

Ceza tebliğinde yapılan düzenleme ile yeni yapılan bina 15 yıl içinde yıkılırsa ya da inşaat sırasında komşu yapının yıkımına neden olunursa yapı denetim firmasının faaliyetine son verilecek, teminatına el konulacak. Yine bir binanın inşa aşamasında çevresindeki bir yapıya zarar vermesi durumunda yapı denetim kuruluşun izin belgesi iptal edilecek.

Elektronik Dağıtıma İlişkin Tebliğ Değişikliği ile ise 45 ve üzerinde yapı denetim kuruluşuna sahip olan illerde iki alternatifli denetim kuruluşu ataması yapılabilecek.

Daha önce her yıl ÜFE’ye göre güncellenen teminat tutarları, 2026 yılından itibaren TÜFE ve ÜFE ortalamasına göre belirlenecek. 500 metrekare altındaki projelerde hizmet bedeli oranı yüzde 3,5’a kadar çıkabilecek. Güçlendirme projelerinde ise hizmet bedeli, normal denetim bedelinin en az yüzde 25’i kadar olacak.