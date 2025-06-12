Deprem fırsatçılarına 27 milyon ceza! 6.2'lik deprem onları çarptı, rezilliklerinin faturası çok ağır oldu

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışına gidenler Ticaret Bakanlığının radarına takıldı. Bakanlık deprem günü ve sonrasında fırsatçılık niteliğinde fiyat artışı yaptığı tespit edilen 108 adet emlak işletmesine 27 milyon lira ceza uyguladı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 23 Nisan tarihinde İstanbul’da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışına giden emlakçılara 27 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı. Milletvekillerinin İstanbul’da meydana gelen depremin ardından yaşanan haksız fiyat artışına ilişkin soru önergelerini cevaplayan Bolat, fahiş fiyat artışı ile stokçuluk uygulamalarına yönelik günlük olarak denetim yapıldığını belirtti. Bakan Bolat “Bugüne kadar yaklaşık 164 bin işletme ve 1,3 milyon ürünün denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantılarında görüşülmesi neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 2025 yılı için 143 bin 930 TL’den bir milyon 439 bin 300 TL’ye varan tutarlarda idari para cezası uygulanabilmektedir” dedi.

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DENETİMLER SÜRÜYOR

Bolat, doğal afet dönemlerinde, elektronik pazar yeri ve buralarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik inceleme ve denetim faaliyetlerinin de yoğunlaştırılarak sürdürüldüğünü hatırlatarak, şu görüşleri dile getirdi: “İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumlar yakinen takip edilmiştir. Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmiş ve fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu kapsamda, deprem günü ve sonraki günlerde fırsatçılık niteliğinde fiyat artışı yaptığı tespit edilen 108 adet emlak işletmesine idari para cezası uygulanmıştır. Piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak ve ayrıca manipülatif fiyat artışlarının piyasada oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz ilgili kurum ve kuruluşlarla da iş birliği hâlinde önümüzdeki günlerde de hız kesmeden sürdürülecektir.”