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Bakan Bolat'ın acı günü! Cenaze namazına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Bolat&#039;ın acı günü! Cenaze namazına katıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eşi Suna Bolat’ın teyzesi Sebahat Dündar’ın cenazesine katıldı.

Tekirdağ Şarköy’de 86 yaşında hayatını kaybeden Sebahat Dündar için Çarşı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dündar, dualarla Yeni İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

Bakan Bolat'ın acı günü! Cenaze namazına katıldı - 1. Resim

BAKAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Cenazeye, Bakan Bolat’ın yanı sıra merhumenin aile bireyleri, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Mert Can Şanal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Bolat'ın acı günü! Cenaze namazına katıldı - 2. Resim

Sebahat Dündar’ın yakınları, törene gelen misafirlerin taziyelerini kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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