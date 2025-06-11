‘Merkez’ heyecanlandırdı! Kredi faizlerinde düşüş var mı? Konut, taşıt ve ihtiyaçta son oranlar...

Merkez Bankası tarafından uzun bir aranın ardından dün haftalık repo ihalesi açılması ve fonlamanın %46’dan gerçekleşmesi üzerine, dikkatler kredi faizlerine de çevrildi. Analistler kredi faizlerinde zirvenin görülmüş olabileceğini ancak düşüşü konuşmak için henüz erken olduğunu belirterek ‘19 Haziran’ı işaret ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar ve güncel geri ödeme tabloları nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının piyasa fonlamasını dün uzun bir aradan sonra %49 yerine %46 olan politika faizinden gerçekleştirmesi ve haftalık repo ihalesi düzenlemesi, 19 Haziran’daki PPK öncesinde faiz indirimi beklentilerini artırdı.

Ancak analistler, “önce koridorun üst bandı olan %49’dan politika faizi seviyesine doğru (%46) bir ayarlama yapılabileceği, indirimlerin ise temmuz ayından itibaren başlayabileceği” görüşünü ağırlıklı olarak benimsiyor.

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi faizleri cephesinde de muhtemel faiz indirimleri dikkatle takip ediliyor. Bankalarca sunulan en düşük faizli ihtiyaç kredileri vadeye göre değişirken; 11 Haziran itibarıyla “en ucuz” kredi için 12 ay vadede ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,65

-Banka: TEB

-Aylık taksit: 11 bin 120 TL

-Toplam geri ödeme: 134 bin 25 TL

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ

Bankalarca sunulan en düşük faizli taşıt finansmanı ise 12, 24, 36 ve 48 ayda %3,45 olarak öne çıkıyor. 24 ay vadede örnek ödeme tablosu ise şöyle:

-Finansman Tutarı: 250 bin TL

-Finansman Vadesi: 12 ay

-Finansman Oranı: %3,45 (Kâr payı oranı)

-Banka: Kuveyt Türk

-Aylık taksit: 17 bin 221 TL

-Toplam geri ödeme: 414 bin 740 TL

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ

Bankalarca sunulan en düşük faizli konut kredisi ve örnek ödeme tablosu da şöyle:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,95

-Banka: Akbank

-Aylık taksit: 30 bin 429 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL