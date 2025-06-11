Emeklilik yatırımlarına ‘altın’ dopingi! BES birikimlerinde tarihî zirve görüldü

BES havuzunda biriken toplam tutar 4 Haziran itibarıyla 1 trilyon 514 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylece yeni rekor seviye görüldü. Sistemde altın tercihi %36,75 ile ilk sırada yer aldı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte BES’teki altın fonlarının büyüklüğü 556,40 milyar TL’ye çıktı. Bu arada borsada son günlerde yaşanan yükseliş, hisse senedi fonlarını da toparlamaya başladı. BES’te hisse fonları 287,35 milyar TL ile ikinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de hem emeklilik dönemine hazırlık hem de tasarrufların değerlendirilmesi anlamında önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarında yeni bir eşik seviye daha aşıldı. BES havuzunda biriken toplam tutar (bayram tatili öncesinde 4 Haziran itibarıyla) 1 trilyon 514 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylece BES birikimlerinde yeni rekor seviye görülmüş oldu.

ALTIN, DOPİNG ETKİSİ YAPTI

BES fonlarına bakıldığında, tasarrufların %36,75’nin “Kıymetli Madenler” yani altın yatırımında olduğu görülüyor. Altın fiyatlarında bu yıl yaşanan ciddi yükseliş, BES havuzuna da önemli katkı sağladı. 4 Haziran itibarıyla BES’teki altın fonlarının büyüklüğü 556,40 milyar TL olarak gerçekleşti.

BORSA DA TOPARLANIYOR

BES fonlarında büyüklük olarak ikinci sırada ise hisse senedi yatırımları bulunuyor. Borsa fonlarının BES’teki ağırlığı %18,98 olarak gerçekleşti. Tutar olarak da havuzdaki hisse senedi yatırımının büyüklüğü 287,35 milyar TL’yi buluyor. Son durumda BES’te altın ve hisse fonlarının toplam ağırlığı %55,73’e ulaştı. Böylece iki yatırım aracı, BES havuzunun yarısından fazlasını oluşturdu.

İLK 5’TE YER ALAN DİĞER FONLAR

Altın ve hisse senetlerinin ardından ilk 5’te yer alan diğer fonlar ve BES’teki ağırlıkları şöyle:

-Kamu İç Borçlanma Araçları: %11,3

-Fon Katılma Payları: %7,05

-Ters Repo-Repo İşlemleri: %6,19

BORSANIN KATKISI ARTABİLİR

Borsa İstanbul’da son 1 haftada yaşanan yükselişe dikkat çeken analistler, hisse senedi fonlarının BES’in toplam büyüklüğüne katkısının artabileceği öngörüsünde bunuyor. BİST 100 endeksinde haziran ayının ilk 10 gününde gerçekleşen yükseliş %7,09 olarak gerçekleşti.

FAİZ GETİRİLERİ DÜŞEBİLİR

Yılın geri kalan döneminde faizlerde düşüş beklentisine de dikkat çeken analistler, faizli enstrümanlara yatırım yapan fonların getirilerinde düşüşlerin yaşanabileceğini; ancak bunların BES’teki ağırlığı da düşük olduğu için, toplam birikimler üzerinde etkisinin çok sınırlı kalabileceğini ifade ediyor.