11 Haziran 2025 gram altın fiyatı kaç TL? ABD’li bankadan yeni hedef geldi!

Londra'da iki gün süren müzakerelerin ardından ABD ve Çin “ticaret ateşkesini yeniden rayına oturtmak” için bir çerçeve üzerinde anlaştı. İki ülke başkanından onay beklenirken, altın fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor. 11 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.205 TL ve ons altın 3.338 dolardan güne başladı. Bu arada ABD’li Wells Fargo ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerginliklere dikkat çekerek 2026'ya kadar onsun 3.600 doları bulacağını öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda dikkatle takip edilen ABD ve Çin’in Londra’daki müzakerelerinden önemli açıklamalar geliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, altın fiyatlarını da yakından ilgilendiren müzakerelerle ilgili olarak “Cenevre mutabakatını ve iki başkan arasındaki çağrıyı hayata geçirecek bir çerçeveye ulaştık” dedi.

İki ülke mayıs ayında İsviçre’de gerçekleşen ilk zirvede, tarifelerin 90 gün ertelenmesi ve diğer bazı tedbirlerin geri çekilmesi konularında anlaşmıştı.

ANLAŞMADA NELER VAR?

Lutnick, Çin’in ABD’ye nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamaların, bu anlaşmanın “temel bir parçası” olduğunu; ABD’nin de son haftalarda Çin’e ileri teknoloji satışında uyguladığı kısıtlamaların geri çekileceğini belirtti.

Müzakerecilerin şimdi çerçeveyi uygulamaya koymadan önce, ABD ve Çin devlet başkanlarından onay isteyeceği ifade ediliyor.

11 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarına bakıldığında bugünkü işlemlerde yükseliş dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 3.338 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Dün 3.302 dolara kadar gerileyen onsta işlemler, bugün %0,50 civarında primli gözüküyor.

İçeride de spot piyasada işlem gören 11 Haziran 2025 gram altın fiyatı da 4.205 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.210-4.255 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 6.940 TL’den satılıyor.

‘SARI METAL’DE BEKLENTİLER

Ticaret müzakerelerinde iyimser atmosfer yakalanmasına rağmen altın fiyatları için pozitif beklentiler devam ediyor. ABD’li Wells Fargo tarafından yayımlanan son raporda; altın fiyatlarının, devam eden jeopolitik çatışmalardan ve kalıcı ekonomik belirsizlikten destek bularak, 2026 yılında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşacağı belirtildi.

ALTIN İÇİN KATALİZÖRLER

Wells Fargo’nun raporunda, "Küresel ticaret düzenindeki belirsizliklerin ötesinde, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da süren bölgesel çatışmalar, Doğu ve Güney Çin denizlerindeki jeopolitik gerginlikler ve daha düşük ABD faizi öngörüleri, yatırımcıları ve küresel merkez bankalarını altına yönlendirmeye devam edebilir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

ONS ALTIN 2025 HEDEF FİYAT

Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında hafif bir geri çekilme halinde 3.000-3.200 dolar aralığına doğru düşüşlerin söz konusu olabileceğini de aktaran Wells Fargo, ardından 2026 yılı sonuna doğru sarı metalin ons fiyatının 3.600 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.