10 Haziran 2025 altın fiyatları kaç TL? Ons ve gramda ‘müzakere’ düşüşü

Altın fiyatlarında son dakika! 10 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.180 TL ve ons altın 3.310 dolardan güne başlıyor. Geçen hafta 3.400 doların üzerini test eden ons, ABD ve Çin arasında Londra’da başlayan ticaret müzakerelerinin ardından geri çekildi. Analistler, “Kapsamlı bir çözüm kolay değil. Ancak iki tarafın anlaşması halinde piyasalarda risk iştahı artabilir. Güvenli liman talebi düşebilir. Altın fiyatları baskı altında kalabilir” diye konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar Londra’da bir araya gelen ABD ve Çin heyetlerinin ticaret müzakerelerine odaklandı. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in “ticaret savaşını önlemek amacıyla telefon görüşmesi yapmasının” ardından gerçekleşen Londra müzakereleri, altın cephesinde de dikkatle takip ediliyor.

10 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATI

Perşembe günü 3.403 dolara kadar yükselen ons altın, müzakere iyimserliği ile düşüşe geçmiş ve dünkü işlemlerde 3.300 doların altına sarkmıştı. Bugünkü işlemler de sabah saatlerinde 3.310 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Günlük bazda da onsta %-0,50 gerileme yaşanıyor.

İçeride spot piyasada 10 Haziran 2025 gram altın fiyatı da 4.180 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.185-4.225 TL alım ve satım bandından seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 6.895 TL’den satılıyor.

ABD TARAFININ BEKLENTİSİ

Müzakerelerin hafta boyunca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı Hi Lifeng başkanlığındaki heyetler arasında devam etmesi beklenirken; ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, “Amacımız tam anlamıyla el sıkışmak ve bu işi geride bırakmak. Kısa bir görüşme ve güçlü bir el sıkışma… Hemen ardından da ABD’den yapılan tüm ihracat kontrollerinin hafifletilmesi ve nadir toprak elementlerinin piyasaya sürülmesi” şeklinde konuşarak, Beyaz Saray’ın beklentisini iletti.

PEKİN’DEN GELEN SİNYALLER

Her iki ülkenin maruz kaldığı bazı ekonomik zorluklar da onların, ticaret müzakerelerine yönelmesinde etkili oluyor. Son gelen verilere göre Çin’in ABD’ye ihracatı bir yıl öncesine göre %34,5 düştü ve bu, Covid-19 salgınından bu yana en keskin düşüşe işaret etti. ABD’den ithalat da %18′den fazla geriledi ve Çin’in ticaret fazlası %41,55 azalarak 18 milyar dolara çekildi.

ÇİN, ALTIN ALIMINI SÜRDÜRÜYOR

Bu arada Çin Merkez Bankası geçen yıl, 18 ay boyunca rezervlerine altın eklemesinin ardından 6 ay alımlara ara vermiş, Donald Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanması sonrasında alımlara yeniden başlamıştı. Son 7 aydır aralıksız alım yapan Çin Merkez Bankası, mayısta 2 ton daha ekleyerek, toplam rezervlerini 2 bin 296 tona çıkardı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler “Kapsamlı bir çözüm kolay değil. Ancak iki tarafın anlaşması halinde piyasalarda risk iştahı artabilir. Güvenli liman talebi düşebilir. Altın fiyatları baskı altında kalabilir. Altın, ABD ekonomisine dair belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna arasında ateşkes umutlarının zayıflaması gibi jeopolitik risklerden destek buluyor. Kısa vadede 3310-3265 dolar bandı destek olarak öne çıkabilir. Yukarıda ise 3.355 dolar ilk kritik direnç” görüşünü dile getiriyor.