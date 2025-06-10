Altın mı, döviz mi? İslam Memiş'ten kritik uyarı!

Bayram sonrası yatırım yapmak isteyen binlerce kişi en mantıklı yatırım aracını bulmak için araştırmalara koyuldu. Finans uzmanı İslam Memiş, yatırım yapacaklara dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın, dolar, euro ve gümüşte hangi seviyelere dikkat edilmeli? İşte yatırımcılara özel analiz…

Bayram sonrası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki oynaklık yatırımcıların radarına girerken, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş; altın, döviz ve gümüş yatırımcıları için uyarılarını sıraladı. Özellikle teknik seviyelere dikkat çeken Memiş, sabırlı yatırımcıların fırsat kollaması gerektiğini söyledi.

ALTIN NE ZAMAN ALINMALI?

Altın fiyatlarında kritik seviyeleri açıklayan Memiş, ons altının 3.326 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. 3.280-3.380 dolar aralığında dalgalanma yaşandığını söyleyen uzman, bu haftaya özel 3.350-3.380 bandında güçlü bir direnç görüldüğünü ifade etti. Yatırımcılara seslenen Memiş, bu seviyenin aşılması halinde düşüşle birlikte geri çekilmenin yaşanabileceğini belirtti.

Özellikle düşüşlerin ardından yeniden alım fırsatlarının oluşacağını vurgulayan İslam Memiş, “Şu an altın fiyatları oldukça yüksek seviyede. Sabırlı olunmalı ve geri çekilmeler takip edilmeli.” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ MÜ ALTIN MI?

Gümüş için ayrı bir parantez açan İslam Memiş, sabırlı yatırımcıların bu araçla ciddi kazançlar elde ettiğini söyledi. Gümüşte ons fiyatının 36,51 dolar, gram fiyatının ise 46,09 TL olduğunu aktaran uzman, teknik destek seviyelerinin 35,80 dolar ve 45 TL civarında bulunduğunu dile getirdi.

Memiş’e göre, gümüşte 35,80 desteği aşağı kırılmadıkça yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Özellikle gram bazında takip edilen 45 TL seviyesi kısa vadeli destek noktası olarak öne çıkıyor.

DOLAR VE EURO İÇİN BEKLEYİN!

Dolar/TL kuru bayram sonrası 39,23 seviyesindeyken, serbest piyasada makasın kapandığını belirten Memiş, “Resmi kur 39,24 TL, serbest piyasa 44,67 TL seviyesinde. Euro/TL kurunda ise resmi rakam 44,74 TL” bilgisini paylaştı.

Bayram tatilinde euro/dolar paritesinin 1.1435 seviyesine kadar yükseldiğini söyleyen Memiş, bu seviyelerin alım için uygun olmadığını, paritenin teknik olarak 1.11 seviyesini test etmesi gerektiğini aktardı. “1.13-1.1308 seviyelerinde düzeltme hareketlerini takip edeceğim.” diyen Memiş, euro için yeni alım fırsatları doğabileceğine dikkat çekti.

BORSADAN ÇIKIŞ İÇİN ERKEN

Borsa yatırımcılarına da seslenen İslam Memiş, çıkış için erken olduğunu vurguladı. Altında 3.280 dolar seviyesinin aşağı kırılması halinde ancak borsadan çıkışın değerlendirilebileceğini söyleyen uzman isim, “Gümüşte bayramda ralli yaşandı. Şu an borsadan çıkıp yönelinebilecek net bir alternatif yatırım aracı yok” diyerek uyardı.