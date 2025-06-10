1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? Mevduat yatırımcısına kritik uyarı! Yüksek kazanç için…

Mayıs enflasyonunun beklenti altında kalmasının ardından dikkatler 19 Haziran’daki PPK toplantısına çevrildi. TCMB’nin kararına sayılı günler kala faizde gevşeme bekleniyor. Bunun ilk yansımalarının mevduat oranlarında görülebileceği belirtiliyor. Bankacılar, yüksek getiri için mevduat yatırımcısının uzun vadeye odaklanması uyarısında bulunuyor. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL, en yüksek oranlar hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Geçen hafta açıklanan mayıs enflasyonu, aylık bazda %2’nin üzerinde artış beklentisine karşılık %1,53 olarak gerçekleşti. Detaylara bakıldığında nisanda %2,01 artan gıda fiyatları, mayısta %-0,71 geriledi. Enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı yaklaşık %25 olunca, mayısta da enflasyon “gıda fiyatlarından kaynaklanan düşüş” sebebiyle beklentilerin altında kaldı.

SADECE ENFLASYON YETERLİ Mİ?

Enflasyondaki bu düşüş üzerine dikkatler TCMB’ye çevrildi. “Faiz indirimi yolda mı” sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Ekonomistler; Merkez Bankası’nın sadece enflasyondaki gerilemeye ve bir aylık veriye göre hareket etmeyebileceği, rezervleri ve döviz hesaplarını da dikkate alabileceği uyarısında bulunuyor.

DÖVİZ HESAPLARI GERİLİYOR

Yurt içi yerleşiklerin mart ayındaki türbülans öncesinde döviz hesaplarının büyüklüğü 178,73 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. 18 Nisan haftasında 195,56 milyar dolarla zirve göründü. 30 Mayıs haftasına ise döviz hesapları 191,83 milyar dolara geriledi.

REZERVLER YÜKSELİYOR

TCMB’nin toplam rezervlerinde ise 2 Mayıs haftasında 138,53 milyar dolara kadar yaşanan gerilemenin ardından, 30 Mayıs haftasında 153,19 milyar dolara yükseliş kaydedildi.

Bu tabloda TCMB’nin, haftalardır ağırlıklı olarak faiz koridorunun üst bandından (%49) gerçekleştirdiği piyasa fonlamasını, 19 Haziran’daki ilk toplantısında, öncelikle politika faizi seviyesine (%46) çekme yönünde karar alabileceği ifade ediliyor.

FAİZLER DÜŞERSE…

Bankacılar, faiz oranlarında bu beklentiye paralel bir aksiyon halinde bunun ilk yansımalarının mevduat oranlarında görülebileceği uyarısında bulunarak, “Dolayısıyla mevduat yatırımcısı artık uzun vadeye odaklanmalı. Böylece muhtemel indirimlere karşı koruma sağlayabilirler. Her ne kadar uzun vadede oranlar kısa vadeye göre düşük olsa da, bunun daha da gerileme ihtimali var” şeklinde konuşuyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Bu hafta bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

-Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00

-TEB Marifetli Hesap: %52,00

-Odea Bank Oksijen Hesap: %52,00

-Denizbank Kaptan Hesap: %52,00

-Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orandan örnek hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu ise şöyle:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %53,00

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Net Getiri: 37 bin 241 TL