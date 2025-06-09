70 milyon avroluk yatırım! 81 ili kapsıyor, faydalananların sayısı artıyor...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca (TKDK) yürütülen IPARD III Programı çerçevesinde bugüne kadar 319 projeye toplam 42 milyon 60 bin 909 avro hibe desteği verilirken, 70 milyon 334 bin 987 avroluk yatırım yapıldı.

Bu yıl için ise toplam 188 milyon avro tutarında hibe için beş farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkılacak. Bu çerçevede, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı için çağrı ilanına çıkılırken başvurular 2 Haziran’da başladı.

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IPARD III Programı çerçevesinde yatırımlara, yüzde 50-75 oranında hibe aktarılıyor.

Desteklenecek projelerin bütçe sınırları sektöre göre farklılık gösterirken, 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında değişiyor.

TKDK tarafından 2011’den beri IPARD Programı uygulanıyor.

Türkiye, IPARD I ve IPARD II programları fon kullanım oranlarındaki başarısıyla AB’ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

81 İLİ KAPSIYOR

Geçen yıla kadar 42 şehirde uygulanan programla hayata geçirilen AB standartlarındaki yatırımlar, kırsal kesimde ciddi bir talep oluşturdu. Çalışmalar sonucunda, geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı 81 ile yaygınlaştırıldı.

Öte yandan TKDK tarafından kadınların ve gençlerin tarım ve kırsal alanlarda daha etkin bir şekilde yer almasını teşvik etmek ve bu kesimin ülkeye sağlayacağı ekonomik katkıyı daha da artırmak amacıyla da pozitif ayrımcılık uygulanıyor.



