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Tarımda uzay çağı! TÜRKSAT’tan yapay zekâ destekli takip

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarımda uzay çağı! TÜRKSAT’tan yapay zekâ destekli takip
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli uyduların geçtiği 45 milyon dekarlık tarım arazisinin görüntüleri yapay zekâ ile analiz edildi. Uygun ürün dikimi sayesinde verim katlandı.

Türksat tarafından, uydu görüntülerinin yapay zekâ teknolojileriyle analiz edilmesiyle tarımsal üretimin yakından takip edilmesi sağlanıyor.

Yapay Zekâ ile Üretim Alanlarının Uydu Görüntüleri ile Tespiti Projesi doğrultusunda; Göktürk-1, Göktürk-2, Sentinel-2 ve PlanetScope gibi gelişmiş uydulardan alınan görüntüler analiz ediliyor. Yapılan analizler sonucunda, mesela haşhaş ekim alanlarının fenolojik takvim sürecine göre takibi yapılıyor. Yapay zekâ destekli sistem sayesinde, ‘doğru’, ‘yanlış’, ‘mükerrer’ ve ‘şüpheli beyan’ gibi ekim verileri analiz ediliyor, su stresi ve azot durumu gibi bitki sağlığı değerleri izlenebiliyor. Sistem, zirai üretimde şeffaflığı artırırken, verimliliğin yükseltilmesini ve kaynakların daha aktif olarak kullanılmasını sağlıyor. Geleneksel metotlarla yapılan zirai denetimlerin aksine, uydu görüntüleriyle yapılan analizler sayesinde sahada zaman kaybı en aza indiriliyor ve erken müdahale imkânı elde ediliyor.

%98’İN ÜZERİNDE BAŞARI

Proje çerçevesinde Türkiye genelinde 45 milyon dekarın üzerinde tarım alanı uydu görüntüleriyle analiz edildi. Yapılan analizler saha çalışmalarıyla doğrulanırken, yüzde 98’in üzerinde başarı oranına ulaşıldı. Bu teknoloji, özellikle zirai destekleme programları, verimli su kullanımı, ekim planlaması ve gıda güvenliği gibi alanlarda avantaj sağlıyor. Ayrıca, ürün rekoltesinin tahmin edilmesine yardımcı olarak, üreticilerin ve ilgili kurumların gelecek planlamalarını daha sağlıklı yapmasına imkân tanıyor. Türksat’ın geliştirdiği yapay zekâ destekli sistem, Türkiye’nin tarım politikalarına önemli katkı sunmasının yanında gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir tarım hedeflerini de destekliyor. Yer gözlem uydularıyla yapılan kesintisiz takip sayesinde, üretim beklentileri daha doğru belirleniyor, sahadaki değişimler anında tespit ediliyor ve saha çalışmalarının maliyeti önemli ölçüde azaltılıyor. Projeyle, Türkiye’nin zirai üretim kapasitesinin artırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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