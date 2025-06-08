Yerli tohum atağı! Her geçen gün yeni bir çeşit tescil ediliyor

Tohum geliştirmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TAGEM enstitülerince 2025 yılında tarla bitkileri alanında 21 farklı türde 35 çeşit ve 9 hat ile bahçe bitkilerinde 8 farklı türde 25 çeşit tescil edilerek Türk tarımına kazandırıldığını söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak tarım politikalarında tohumculuğa özel önem verdiklerini belirterek, çiftçiye en kaliteli üretim materyalinin ulaştırılması ve tüketicilere güvenli gıda temininin öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

Tohum geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade eden Yumaklı, bakanlık bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitülerin başarılı çalışmalar yaptığını dile getirdi.

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KLASİK YÖNTEMLERLE ISLAH DAHA UZUN SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, bir çeşidin elde edilmesinin klasik ıslah metotlarıyla tarla bitkilerinde 10-15 yıl, bahçe bitkilerinde ise 15-20 yıl sürdüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

TAGEM Enstitülerimizce 2025 yılında 21 farklı türde 35 çeşit ve 9 hat tescil ettirilerek ülkemiz tarımına kazandırıldı. Arpa, ekmeklik buğday, makarnalık buğday, ayçiçeği, çörek otu, ketencik, kinoa, kuru bezelye, kuru fasulye, mavi ayrık, mürdümük, nohut, pamuk, patates, Rodos otu, tritikale, tütün, yem bezelyesi, yer fıstığı, yulaf ve zerdeçal türlerinde geliştirilen bu 42 çeşit ülkemiz tarımına kazandırılarak çitçilerimizin hizmetine sunuldu. Islah çalışmaları ile yüksek verim, biyotik ve abiyotik stres koşullarına tolerantlı çeşitler geliştirirken, yüksek kalite kriterlerini (enerji değerleri, protein miktarı, yağ oranı vb.) yakalayan çeşitlerin de ıslahı sağlanmakta. Bugünlere geldiğimizde tarla bitkileri alanında 180’den fazla türde çeşitli AR-GE faaliyetleri, yaklaşık 100 farklı türde ıslah çalışmaları yürütülmekte. Islah faaliyetleri kapsamında 2025 yılı çeşitlerinin de tescil olması ile hâlihazırda 1.048 çeşit millî çeşit listemizde yerini aldı.

BAHÇE BİTKİLERİNDE 107 TÜR

Bakan Yumaklı, bahçe bitkilerinde ise 2025 yılında fındık, üzüm, incir, zeytin, muz, gül, kasımpatı ve karanfilin olduğu 8 türde 25 çeşit, bahçe bitkileri alanında tescil işlemlerinin başladığı tarihten bugüne kadar 107 türde yaklaşık 1.068 çeşit tescil edildiğini aktardı. Yumaklı, tarla bitkilerinde, 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de yıllık 1,3 milyon ton sertifikalı tohumluk üretiminin yaklaşık 350 bin tonunun TAGEM tarafından geliştirilen çeşitler olduğunu söyleyerek “Ülkemizde üretilen ana ürün gruplarında sertifikalı tohumluk oranlarında TAGEM’e bağlı enstitü müdürlükleri tarafından tescil edilen çeşitlerin payı oldukça yüksektir. Buğdayda yüzde 40, arpada yüzde 48, yulafta yüzde 94, mercimekte yüzde 54, nohutta yüzde 70’tir” diye konuştu.