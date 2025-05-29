Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı canlı yayın

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmayı hedefleyen önemli projelerinden biri olan "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında yürütülen başvuru süreci tamamlandı.Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sonuçları açıklandı mı, canlı yayın nerede, sonuçlar nasıl öğrenilir merak ediliyor.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmayı güçlendirme hedefiyle yürüttüğü “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi” kapsamında merakla beklenen sonuçlar, bugün itibarıyla kamuoyuna duyuruluyor.

29 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara’dan yapılan canlı yayınla beraber, projeye başvuran binlerce üretici için süreç resmen başladı. Bakan İbrahim Yumaklı’nın açıklamaları eşliğinde duyurulan sonuçlar, Türkiye genelinde kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan birçok aile işletmesi için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Başvuru süreci 28 Şubat 2025’te tamamlanmış ve sonrasında hem değerlendirme hem de itiraz aşamaları titizlikle yürütülmüştü. Sürece dair tüm analizler tamamlanarak iller bazında asil ve yedek listeler oluşturuldu.

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KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ SONUÇ ÖĞRENME

Projeye başvuruda bulunan üreticiler için sonuçların öğrenilmesi son derece kolaylaştırıldı. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan https://basvurusonuc.tarimorman.gov.tr üzerinden durumlarını sorgulayabiliyor. Sistem üzerinden yapılan bilgilendirmeye ek olarak, başvuru sahiplerine SMS yoluyla da sonuçlar ulaştırıldı.

Asil ya da yedek olarak belirlenen tüm hak sahiplerinin, en geç 13 Haziran 2025 tarihine kadar “Sonuç Bilgilendirme Formu (Ek-1)”nu doldurup başvurdukları il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

İşlemin yapılmaması halinde, başvuru sahipleri projeye dair tüm haklarından feragat etmiş sayılacak. Teslim edilen formlar Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) gönderilecek ve süreç TİGEM’in kontrolünde devam edecek.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ CANLI YAYIN SONUÇ AÇIKLAMASI

Bugün başlayan ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan canlı yayında, Bakan İbrahim Yumaklı kamuoyuna kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Canlı yayınla birlikte, projede haksahibi olan üreticiler için hangi aşamaların izleneceği tek tek duyuruldu. Canlı yayında, hayvancılığı sürdürülebilir kılmak ve et üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak adına projenin taşıdığı önem vurgulandı.

Sonuçlar ise https://basvurusonuc.tarimorman.gov.tr linki üzerinden duyurulacak.

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi sonuçları için tıklayınız.