Tarım Bakanlığı gaza bastı! 3 ayda 300 bine yakın gıda denetimi

Gıdada taklit ve tağşiş gibi yollara başvurarak vatandaşın sağlığını riske atan firmaları anlık olarak ifşa eden Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerine de devam ediyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Bu yıl 3 Mart’a kadar 176 bin 349 gıda denetimi yapılmıştı. Denetimi sayısı, 7 Nisan itibarıyla 295 bin 194’e ulaştı. Bu arada Tarım Bakanlığı, Alo 174 Gıda Hattı ile vatandaştan gelen ihbar ve şikâyetleri de yakından takip ediyor. 2009’dan bu yana hizmet veren Alo Gıda Hattı’na 7 Nisan’a kadar gelen başvuru sayısı 3 milyon 230 bin oldu. Öte yandan, 2002’de 1.500 olan denetçi sayısı da 2024 sonu itibarıyla 8 bini aştı.

Gıdaların uygunluk kontrolleri; 39 kamu laboratuvarı, Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü ve 99 özel gıda kontrol laboratuvarında yapılıyor. GDO analizleri de 12 kamu ve 44 özel gıda kontrol laboratuvarında yapılıyor.