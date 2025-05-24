Gıdada bir skandal daha! 2 ilde vatandaşa "dana" diye "at ve eşek eti" yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları yayınladığı listeyi güncelledi. Mide bulandıran detayların yer aldığı listede 2 ilde vatandaşa "dana" diye "at ve eşek eti" yedirildiği görüldü. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuyla paylaşılıyor.

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MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Bakanlık listeyi bir kez daha güncelledi. 23 Mayıs tarihli listede hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek paylaşılırken, mide bulandıran detaylar yer aldı. 2 ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirildiği belirlendi.

ADANA VE GAZİANTEP'TE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Adana'nın Seyhan ilçesinde hizmet veren "Can Et" adlı işletmenin "dana" diye "at ve eşek eti" sattığı görüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ise "Aydın Catering" adlı firmanın kıymasında "at ve eşek eti" ile "kanatlı eti" tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: