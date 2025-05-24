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Vergi rekortmeni olmuştu! 67 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vergi rekortmeni olmuştu! 67 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1958 yılında İstanbul merkezli kurulan bir aile şirketi olan Karataş Şirketler Grubu, konkordato ilan etti. Bir dönem vergi rekortmenleri listesine kadar giren şirkete 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Merhum Ziver Karataş tarafından bir aile şirketi olarak İstanbul'da temeli atılan Karataş Şirketler Grubu, alanını genişleterek alt şirketler kurdu. 

VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİNE GİRDİ 

1995 yılında Karataş Demir Çelik, 1997 yılında Karataş Sac Boru, 2019 yılında Karataş Çelik Servis Merkezi, 2021 yılında Karataş Depolama ve Lojistik, 2021 yılında Karataş Makine İmalat gibi alt şirketleri kuran grup, Bursa'da vergi rekortmenleri listesine girdi. 

Vergi rekortmeni olmuştu! 67 yıllık dev şirket konkordato ilan etti - 1. Resim

ÇEVRE SEKTÖR LİDERİ ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI 

Şimdilerde Gemlik'te faaliyet gösteren şirket, 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişti. Karataş Grup şirketleri,  4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almıştı. 

Vergi rekortmeni olmuştu! 67 yıllık dev şirket konkordato ilan etti - 2. Resim

MAHKEME 3 AYLIK MÜHLET KARARI VERDİ 

Ekonomik olarak zorlu dönemden geçen şirket konkordato başvurusu yaptı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca şirketin mali tablolarını incelemek için kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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