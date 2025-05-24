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Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar... Online alışverişlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar... Online alışverişlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, alınan yeni kararla online alışverişlerde iade kargo ücretlerinin tüketiciden alınamayacağını duyurdu. Bir diğer yeni kararda ise cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünler de istisna kapsamından çıkarılarak cayma hakkının kullanılabileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici lehine yeni düzenlemeler yapıldı.

İADE KARGO ÜCRETİNİ SATICI KARŞILAYACAK

Mevzuat değişikliğine gidilerek online alışverişlerde cayma hakkı kullanılması halinde iade kargo ücretlerinin satıcı tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN CAYMA HAKKI

Alınan bir diğer yeni kararda ise tüketicilerin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünlerden olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar da istisna kapsamından çıkarılarak bu ürünler için cayma hakkı kullanma imkanı getirildi.

Yapılan değişikliklerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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