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Bakanlık bu oyuncağın satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık bu oyuncağın satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Yasaklanan oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını korumak için denetimlerine devam ediyor. Bakanlık güvensiz olarak nitelediği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. 

OYUNCAK YASAKLANDI 

Bakanlığın son duyurusu 21 Mayıs (bugün) tarihinde geldi. Bir çocuk oyuncağının satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık bu oyuncağın satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - 1. Resim

GÜVENSİZLİK NEDENİ

"Squishy Jelly Balls" olarak bilinen yumuşak oyuncak yasaklandı. Oyuncağın güvensizlik nedeni ise "Oyuncak üzerinde bulunan çıkıntı kısım 22.9 n'da koparak küçük parça silindirine girmiştir. Oyuncak amlaj kalınlığı 0.038 mm'den küçüktür" şeklinde açıklandı.

Bakanlık bu oyuncağın satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - 2. Resim

BAKANLIK DÜN DE 2 ÜRÜNÜ İFŞA ETMİŞTİ 

Bakanlık 20 Mayıs (dün) tarihinde de 2 ürünü ifşa etmişti. "Rumex" marka katlanabilir masa ve "Aslan" marka çocuk taburesinin satışı yasaklanmıştı. 

Bakanlık bu oyuncağın satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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