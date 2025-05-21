Bakanlık bu oyuncağın satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2025 14:46 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 14:58 - Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Yasaklanan oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını korumak için denetimlerine devam ediyor. Bakanlık güvensiz olarak nitelediği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. İlgili Haber 1.7 milyar dolara 20 yıllığına özelleştirildi! İşte araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi OYUNCAK YASAKLANDI Bakanlığın son duyurusu 21 Mayıs (bugün) tarihinde geldi. Bir çocuk oyuncağının satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. GÜVENSİZLİK NEDENİ "Squishy Jelly Balls" olarak bilinen yumuşak oyuncak yasaklandı. Oyuncağın güvensizlik nedeni ise "Oyuncak üzerinde bulunan çıkıntı kısım 22.9 n'da koparak küçük parça silindirine girmiştir. Oyuncak amlaj kalınlığı 0.038 mm'den küçüktür" şeklinde açıklandı. BAKANLIK DÜN DE 2 ÜRÜNÜ İFŞA ETMİŞTİ Bakanlık 20 Mayıs (dün) tarihinde de 2 ürünü ifşa etmişti. "Rumex" marka katlanabilir masa ve "Aslan" marka çocuk taburesinin satışı yasaklanmıştı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin