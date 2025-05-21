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1.7 milyar dolara 20 yıllığına özelleştirildi! İşte araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1.7 milyar dolara 20 yıllığına özelleştirildi! İşte araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi belli oldu. 1. bölge ve 2. bölge istasyonları 1 milyar 720 milyon dolar karşılığında 20 yıllığına kiralandı. İşte TUVTÜRK'ün yerine gelen şirket...

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme süreci sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 1. bölge ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi belli oldu. 

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN ŞİRKET "MOİ"

Yapılan ihaleler sonucunda en yüksek teklifi veren MOİ Ortak Girişim Grubu oldu. Böylece 1. bölge ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı şirkete devredildi. 

1.7 milyar dolara 20 yıllığına özelleştirildi! İşte araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi - 1. Resim

TOPLAMDA 1.7 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK 

MOİ Ortak Girişim Grubu, 1 bölge araç muayene istasyonlarının ihalesinde 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif verdi. Toplamda 1 milyar 720 milyon dolar ödeyecek olan şirket, 20 yıllığına araç muayene istasyonlarını işletecek. 

1.7 milyar dolara 20 yıllığına özelleştirildi! İşte araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi - 2. Resim

Kararla birlikte söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, gerekli bakım çalışmaları ve hizmet süreçleri artık MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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