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Haberler > Ekonomi > Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı, işte nedeni

Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı, işte nedeni

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı, işte nedeni
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, tabure ve katlanabilir masadan oluşan 2 ürünün daha satışını yasakladı. Markasına kadar açıklanan ürünlerin yasaklanma nedenleri de açıklandı. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. "Güvensiz" olarak nitelendirilen ürünler ise marka marka kamuoyu ile paylaşılıyor. 

2 ÜRÜN DAHA İFŞA EDİLDİ 

Bakanlık 20 Mayıs Salı günü yeni bir duyuru daha yaptı. Güvensiz ürün listesini yenilenirken, 2 ürün daha ifşa edildi. Söz konusu ürünler tabure ve katlanabilir masadan oluşuyor. 

Bakanlık 2 ürünü daha ifşa etti! Satışı yasaklandı, işte nedeni - 1. Resim

YÜK TESTİNDE KIRILDI 

Bakanlık "Aslan" marka taburenin piyasaya arzını yasakladı. "Minik basamaklar" olarak tanımlanan ürünün güvensizlik nedeni ise "Basamak ve platformların düşey statik yük testinde numune kırılmıştır." şeklinde açıklandı.

Bakanlık 2 ürünü daha ifşa etti! Satışı yasaklandı, işte nedeni - 2. Resim

KESKİN KENARLAR VE KÖŞELER...

Satışı yasaklanan bir diğer ürün ise "Rumex" marka katlanabilir masa. Bu ürünün yasaklanma nedeni ise şöyle açıklandı: "Masa altında keskin kenarlar ve köşeler mevcuttur. Masa altında 7 mm ila 12 mm arasında ve derinliği 10 mm'den fazla olan açık uçlu boru mevcuttur."

Bakanlık 2 ürünü daha ifşa etti! Satışı yasaklandı, işte nedeni - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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