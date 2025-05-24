Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? ABD'li 2 bankadan 2 farklı tahmin 

Son toplantıda faizi yüzde 42,5'ten yüzde 46'ye yükselten Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı merak konusu. ABD'li bankalar Morgan Stanley ve Goldman Sachs'tan konuya ilişkin tahmin geldi. İşte detaylar...

Merkez Bankası 2025'in üçüncü faiz kararını 17 Nisan tarihinde açıkladı. Aralık, ocak ve mart aylarında seri faiz indirimlerine giden Merkez, nisanda büyük bir sürpriz yaparak faizi 350 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya çıktı.

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GÖZLER 19 HAZİRAN'DA

Bir sonraki faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Merkez'in faiz indirimlerine ne zaman geçeceği merak edilirken, ABD'li yatırım bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir analiz geldi.

MORGAN STANLEY HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Morgan Stanley, TCMB'den ilk faiz indirimi beklentilerini temmuzdan hazirana çekebileceklerini belirtti.

Bankanın notunda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşmak için kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Ancak haziran ayında bir faiz indirimine kapıyı kapatmış değil. Bankalararası faizdeki gevşeme ve bugünkü iletişimin haziran PPK toplantısının canlı olabileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz. Mayıs ayında enflasyonun olumlu gelmesi ve devlet destekli kredi paketinin sınırlı boyutta kalması koşuluyla, ilk indirim beklentimizi temmuzdan hazirana çekebiliriz. Mayıs ayı enflasyonunun TCMB'nin öngördüğü gibi yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi ve enflasyon eğiliminin mart ayındaki döviz kuru artışından nispeten etkilenmemesi halinde, PPK 19 Haziran'daki bir sonraki toplantısında faiz indirimine gitmeyi değerlendirebilir." ifadeleri yer aldı.

GOLDMAN FAİZ İNDİRİMİNİ TEMMUZDA BEKLİYOR

Goldman Sachs ise haziran ayındaki beklentisini değiştirmeyerek faiz indirimi beklemediklerini vurguladı. Goldman Sachs'ın değerlendirmesi şöyle:

"Yıl sonu enflasyon tahminimiz 2025 yılı için TCMB'nin sadece bir miktar üzerindeyken, 2025 sonrası için tahminlerimiz daha belirgin bir şekilde daha yüksektir. Türkiye'de enflasyonun daha da düşmesi için gereken çıktı açığının, son aylarda kötüleşen ve yüksek seyretmeye devam eden enflasyon beklentilerindeki yapışkanlık nedeniyle önemli ölçüde arttığını düşünüyoruz.

Mevcut durumda, mart-nisan aylarında büyümeyi trend seviyesinde tahmin etmeye devam ediyoruz. Politikanın, ivmeyi mevcut enflasyon ivmesi tahminimiz olan yıllık %1,6'nın anlamlı bir şekilde altına düşürecek kadar uzun süre sıkı kalacağı konusunda kuşkularımızı koruyoruz. Raporun, TCMB'nin haziran toplantısında beklemede kalması ve bunun yerine temmuz ayında politikayı yeniden gevşetmeye başlaması beklentimizle büyük ölçüde tutarlı olduğunu düşünüyoruz.”