Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesinde patlama! Yaralılar var

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası