İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Yaralılar var
Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
