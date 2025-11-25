Yunan seyahat portalı TornosNews, National Geographic’in Karadeniz kıyılarını “2026’nın En İyi Yerleri” listesine almasını manşetine taşıdı. Haberde, Türkiye’nin yükselen turizm potansiyelinin bölgedeki rekabette Atina’nın gerisinde kalmasına yol açtığı vurgulanırken, bazı yorumlarda “Geride kaldık” ifadesi dikkat çekti. Yunan basını, Karadeniz’in doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle dünya listesindeki yerini güçlendirdiğini yazdı.

Yunanistan’ın önde gelen turizm portallarından TornosNews.gr, National Geographic’in “2026 için Dünyanın En İyi Yerleri” listesinde Türkiye’nin Karadeniz kıyılarına yer vermesini manşetten duyurdu.

Yayına göre Karadeniz hattı, kalabalıktan uzak doğal rotalar arayan gezginler için yılın en etkileyici destinasyonlarından biri olarak öne çıktı.

National Geographic editörlerinin hazırladığı listede 25 farklı rota bulunuyor.

Karadeniz kıyılarının sıralamaya dahil edilmesi, bölgedeki dağlar, vadiler, kültürel miras ve yerel hayatın sunduğu zenginliklerin uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesine yol açtı.

TÜRKİYE’NİN KUZEYİNDE YÜKSELEN TURİZM ROTASI

Karadeniz bölgesi, Kuzey Anadolu’nun yeşil dağlarıyla denizin birleştiği kıyı hattı boyunca uzanıyor.

Sisli tepeler, geleneksel köyler ve bereketli manzaralar, bölgeyi doğal güzelliği korunan özel alanlar arasında konumlandırıyor. Uluslararası seyahat listelerinde son yıllarda hızla yükselen Karadeniz, CNN Travel’ın 2024 önerileri arasında yer almış, ardından Ordu ve Giresun, Lonely Planet’in 2025 tavsiyelerine girmişti.

National Geographic’in 2026 seçkisinde yer alan kıyı hattı, kumlu plajlardan tarihİ yapılara, orman içi yürüyüş rotalarından yerel mutfak deneyimlerine kadar geniş bir seçenek sunuyor.

Yayına göre Karadeniz, hâlâ fazla keşfedilmemiş bir rota olmasına rağmen gelecekte Türkiye’nin en çok ilgi çeken bölgeleri arasında yer alma potansiyeline sahip.

KARADENİZ’DE DOĞA VE MACERA İÇ İÇE

TornosNews, Karadeniz’in doğaseverlere sunduğu aktiviteleri de aktardı. Kuzey Anadolu Dağları’ndaki milli parklar, yürüyüş ve kamp için ideal şartlarda sahip. Gümüşhane’deki Karaca Mağarası, milyonlarca yıllık oluşumlarıyla ziyaretçileri kendine çekiyor.

Fırtına Nehri üzerindeki rafting parkurları ve Ayder Platosu’ndaki zipline hattı, adrenalin peşinde koşanlar için güçlü seçenekler sunuyor.

National Geographic, Karadeniz’in aynı gün içinde hem sörf hem de kayak yapılabilen ender bölgelerden biri olduğunu ifade etti.

Ordu’daki Çambaşı ve Rize’deki Ovit gibi yüksek alanlar, kış sporlarıyla sahil aktivitelerini aynı destinasyonda birleştiriyor.

Tarihİ yapılara ilgi duyan gezginler ise Rize’deki Zil Kalesi, Trabzon’daki Sumela Manastırı ve Ayasofya gibi önemli eserlerle, Safranbolu ve Trabzon Orta Mahalle gibi geleneksel yerleşimlerle karşılaşıyor.

KARADENİZ MUTFAĞI ULUSLARARASI İLGİ GÖRÜYOR

Karadeniz kıyıları, yerel lezzetleriyle de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri kendine çekiyor. Taze deniz ürünleri, hamsili pilav, kuymak, Akçaabat köftesi, Samsun pideleri, karalahana dolması ve Hamsiköy sütlacı, bölgenin gastronomik kimliğini güçlendiren tatlar arasında yer alıyor.

Ordu ve Giresun’un dünya çapında bilinen fındıkları, Rize, Trabzon ve Artvin’in çay tarlaları da bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu destekleyen unsurlar arasında. Rize Çeçeva köyünde düzenlenen çay hasadı turları, TornosNews’in değerlendirmesine göre Karadeniz’i farklı deneyimler sunan özel bir seyahat noktası haline getiriyor.

MÜZEYYEN BIYIK

