DIŞ HABERLER SERVİSİ
Washington’da deprem! FBI ‘yasa dışı emir’ videosu için Kongre’ üyelerini sorguya çekecek
FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, sosyal medyada yayılan ve askeri personele “yasa dışı emirleri reddetme” çağrısı yapan videonun ardından, videoyla bağlantılı altı Kongre üyesiyle görüşmeye hazırlanıyor.
FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, askeri personele “yasadışı emirleri reddedin” çağrısı yapan tartışmalı video nedeniyle altı Kongre üyesiyle görüşme hazırlığına başladı. Başkan Trump videoyu sert sözlerle hedef alırken, Savaş Bakanlığı emekli denizci senatör Mark Kelly hakkında inceleme başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
