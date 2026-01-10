Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı hakkında şoke eden suçlama! Milyonlarca liralık vurgun iddiası
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açıldı.
- Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, kurdukları marka üzerinden dolandırıcılıkla suçlanıyorlar.
- Çiftin, iş yapma vaadiyle verdikleri 5 milyon liralık senedin protesto edildiği belirtiliyor.
- Bir kişiden bayilik için yüklü miktarda ödeme alıp ürün teslim etmedikleri iddia ediliyor.
- Haklarında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.
Miras kavgalarıyla gündemden düşmeyen sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un yolu yine mahkemeye düştü. Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü.
5 MİLYONLUK SENET PROTESTO EDİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre iş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senet protesto olan çift, daha sonra da Ö.A. adlı şahsa bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda ödeme aldı. Ö.A., verdiği para karşılığında ürünler teslim edilmeyince şikayetçi oldu.
İŞTE HAKLARINDAKİ SUÇLAMALAR
Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.
TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA VAR
Tuğçe Tayfur ise iddialar karşısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor."