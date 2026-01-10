ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de kredi kartı şirketlerine karşı harekete geçti. "Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğimizi bildiririz" ifadelerini kullanan Trump, faiz oranlarında bir yıllık sınır talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında yüzde 20 ile yüzde 30 arasında veya daha yüksek faiz uygulayan kredi kartı şirketlerinin yaygınlaştığını iddia eden Trump, "Kredi kartı şirketleri tarafından Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğimizi bildiririz." ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Trump açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"20 Ocak 2026 tarihinden itibaren, ABD Başkanı olarak kredi kartı faiz oranlarına bir yıllık yüzde 10'luk sınır getirilmesini talep ediyorum. Tesadüfen 20 Ocak tarihi, çok başarılı Trump yönetiminin birinci yıl dönümüne denk geliyor."

