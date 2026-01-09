ABD Başkanı Donald Trump’ın, stratejik öneme sahip Grönland’ı ABD’ye bağlamak için halka kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme planı yaptığı iddia edildi. Yaklaşık 57 bin nüfuslu adada kişi başı 100 bin dolar ödenmesi halinde maliyet 5,7 milyar dolara ulaşıyor. Grönland yönetimi ise adanın satılık olmadığını bir kez daha vurguladı.

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip Danimarka’ya bağlı ada ülkesi Grönland'da Rusya ve Çin'in varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasında bulunmuştu. Trump, ayrıca ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da "buna ihtiyaçlarının olduğunu" söylemişti.

TRUMP ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Reuters’ın haberine göre Trump, bu kararından vazgeçmeyerek Danimarkalıları ikna etme çalışmalarına başladı. Beyaz Saray yetkilileri, Grönland’ı ABD’ye katmak için ülkede yaşayan kişi sayısı kadar 10 bin veya 100 bin dolar arasında bir ödeme planı yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

57 bin kişilik nüfusa sahip olan adada her bir vatandaşa 100 bin dolar ödenmesi, 5,7 milyar dolarlık bir harcama anlamına geliyor.

Alaskayı da böyle almıştı! Trump, Grönland için düğmeye bastı, vatandaşlara servet ödeyecek

"GRÖNLAND'DA İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPABİLİR"

ABD ile Danimarka arasında 1951'de imzalanan "Grönland'ın Savunulmasına İlişkin Anlaşma", Washington yönetimine ada genelinde askeri üsler kurma, personel konuşlandırma ve hava-deniz trafiğini kontrol etme yetkisi tanıyor. Anlaşma kapsamında ABD’nin, Grönland'da askeri tesisler inşa etme, işletme ve bakımını yapma konusunda da geniş yetki alanına sahip olduğu belirtiliyor.

Kopenhag merkezli Danimarka Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünden araştırmacı Mikkel Runge Olesen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, Grönland'da o kadar serbest hareket edebilir ki neredeyse istediği her şeyi yapabilir." görüşünü paylaşmıştı.

"ALASKA'YI SATIN ALDIĞIMIZ GİBİ..."

ABD’li senatör John Fetterman ise sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımda ABD’nin Alaska’yı ve Louisiana'yı satın aldığı gibi, Grönland’ı da satın alması gerektiğini savundu. Fetterman paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri için büyük stratejik faydaları olduğuna inanıyorum. Zorla ele geçirilmesini desteklemiyorum. Amerika zorba bir ülke değildir. İdeal olarak, Alaska'yı veya Louisiana'yı satın aldığımız gibi, Grönland'ı da satın almalıyız. Grönland'ın satın alınması, onlarca yıldır süren bir tartışma konusudur."

Danimarka ise bu açıklamalara tepkili. Danimarka Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan ortak açıklamada, Grönland halkının ülkelerini savunacakları ve ABD ile birleşmekten yana olmadıkları açıklanmıştı. Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de yer alıyor.

