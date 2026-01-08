ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi satın alma planlarını açıklamasının ardından Grönland'da ABD yanlıları ile Danimarka'ya bağlı kalmak isteyenler arasındaki gerilim tehlikeli bir boyuta ulaştı. Amerikalılaşma yanlısı iş adam ıJorgen Boassen, ailesinin parçalandığını ve hayatından endişe ettiğini iddia ederken, Amerikan emperyalizmine karşı çıkan Aviaja Fontain ise pek çok Grönlandlinin telefonlarına olası bir ABD işgalinden korktuğu için uçak izleme uygulaması indirdiğini söyledi.

GRÖNLAND SATILIK DEĞİL Beyaz Saray, Donald Trump yönetiminin Danimarka toprağı Grönland'ı satın alma teklifini aktif olarak görüştüklerini doğruladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu konunun Başkan ve ulusal güvenlik ekibi tarafından gündemde tutulduğunu belirtti. Ancak, hem Grönland hem de Danimarka yönetimleri, adanın satılık olmadığı konusunda net bir duruş sergiledi.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA" Trump yönetiminin Grönland'ı ilhak etmek için askeri güç kullanma olasılığına dair sorular yöneltildi. Leavitt bu sorulara karşılık, tüm seçeneklerin her zaman mevcut olduğunu, ancak Trump'ın önceliğinin diplomatik yollar olduğunu dile getirdi. Bu gelişmeler, Trump'ın geçtiğimiz Cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla tek taraflı askeri güç kullanmasının ardından, bölgenin geleceğine yönelik endişeleri yeniden canlandırdı. Bir NATO müttefiki olan Danimarka, kendi topraklarına yönelik bir saldırının, askeri ittifakın sona ermesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.



"GRÖNLAND'İ AMERİKALI YAP" KAMPANYASINI BAŞLATTI Bu gelişmelerin ardından ise Grönland’e derin bir endişe hakim. İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan ve "Grönland'ı Amerikalı Yap" davasını hararetle savunan tuğla şirketi sahibi Jorgen Boassen ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğunu iddia etti.

Bir yıl önce kendisiyle konuştuğunda, Boassen'in sosyal medyadaki Trump yanlısı paylaşımları çoğu arkadaşı tarafından eğlence veya hafif bir küçümsemeyle karşılanıyordu. Ancak Daily Mail'e Danimarka'daki sürgün üssünden konuşan Boassen, Grönland'daki gerilimin o kadar tehlikeli bir şekilde tırmandığını söyledi ki, dünyanın en büyük adasının "iç savaşın eşiğinde" olabileceğinden ciddi şekilde korktuğunu aktardı.

BİRÇOK KEZ FİZİKSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI ÖNE SÜRDÜ Eski bir boksör olan 51 yaşındaki Boassen, Trump'ın Arktik elçileri tarafından rehber ve gayri resmi elçi olarak görevlendirildiğinden beri fiziksel olarak pek çok kez saldırıya uğradığını söyledi.

300 yıldan fazla süredir Grönland'ı kontrol eden Danimarka'nın bir parçası olarak kalıp kalmama ya da ABD'nin ilhakını kabul etme tartışmaları artık o kadar hararetli ki, aileler bile parçalanıyor. Boassen, Amerikalılaşma kampanyasına karşı çıkan nişanlısının ailesi nedeniyle, Nuuk'ta onunla yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Boassen, "Danimarkalılar buradaki tüm işletmelerin yüzde 95'ini kontrol ediyor ve benim gibi ABD ile çalışma konusunda bağımsız hayalleri olan insanları avlıyorlar" diyen Boassen, tuğla şirketinin karalisteye alındığı için kapandığını ve Trump'ı destekleyen diğer işletmelerin de aynı kaderi yaşadığını iddia etti.

"AİLELER BİRBİRNİE DÜŞTÜ" Diğer taraftan, Grönland'da dünyanın en yüksek intihar oranına rağmen, ciddi şiddet suçları nadir görülüyor. Ancak, Yeşil Vatan Partisi'nden bağımsızlık yanlısı Grönland milletvekili Kuno Fencker da, Grönlandlıların birbirlerine karşı silahlanabileceği bir senaryoyu öngörmese de, bölünmelerin giderek daha kırıcı hale geldiğini ve "ailelerin birbirine düştüğünü" belirtti.

"BAĞIMSIZ İSTİYORUZ, ABF TARAFINDAN YÖNETİLMEK DEĞİL" Yüzyıllardır süren ağır sömürgeleştirmenin ardından, Fencker Grönlandlıların büyük çoğunluğunun Danimarkalılardan özgürlük istediğine inanıyor ve geçen yılki yüzde 84 bağımsızlık yanlısı anket sonuçlarına dikkat çekiyor. Ancak, bunun ABD tarafından yönetilmek istedikleri anlamına gelmediğini vurguladı.



ABD İLE SERBEST ORTAKLIK ANLAŞMASI ÖNGÖRÜYOR Fencker, ABD ile Marshall Adaları arasındaki gibi serbest ortaklık anlaşması öngördüğünü ifade ederek ” Bu anlaşmayla Grönland egemenliğini koruyacak ancak Amerikan şirketlerinin nadir toprak minerallerinin sömürülmesine ortak olmasına ve Çin ile Rusya'nın saldırılarını caydırmak için askeri üslerin kalmasına izin verecek” dedi. Fencker, ayrıca Danimarkalıların güvenlik sağlama görevinde yetersiz kaldığını, sadece birkaç yüz askere ve Rus denizaltılarını tespit edemeyecek kadar yetersiz gözetim ekipmanına sahip iki veya üç buz kıran devriye gemisine sahip olduğunu öne sürdü.

Ancak, ülkesinin el değmemiş çevresinin Trump'ın "Kazanmak için Delik Aç" mantrası altında ne hale geleceğinden korkan mütevazı İnuit halkı için Trump'ın küstah ve böbürlenen kişiliği tam bir tezat oluşturuyor.

"HER UÇAK SESİNDE ABD İŞGALİNİN BAŞLAYACAĞINDAN KORKUYOR" ABD'nin olası bir işgalinden duyduğu korkuyla yaşayan Nuuk Uluslararası Havalimanı'na bakan dairesinde oturan 65 yaşındaki emekli Hedvig Frederiksen de bu Grönlandlılardan biri. Eski bir boksör olan Boassen'in aksine Trump'a karşı net bir tavır sergileyen kızı Aviaja Fontain, annesinin bir uçak sesi duyduğunda aniden pencereye fırlamasının düzenli bir refleks haline geldiğini söyledi. Annesi Hedvig, Venezuela'daki saldırılardan beri, her uçak inişinde Amerikan işgalinin başladığından korktuğunu aktardı.

Aviaja, "Annem, Pituffik'ten (Grönland'ın kuzeybatısındaki ABD Uzay Üssü) kalkan uçuşları izleyebilmek için cep telefonuna uçak takip uygulaması bile indirdi. Pek çok Grönlandlı da artık aynı şeyi yapıyor" diye ekledi.

Aviaja "Sadece konuşma ve hareket etme tarzı, bize davranış şekli. 'Belki Grönland'a saldırırız, belki saldırmayız' gibi rahat konuşmalar... Ayrıca sosyal medyada Grönland halkıyla alay ettiği klipleri gördüm. Yani Trump gibi biri bizim için hiç de çekici değil. Biz Grönlandlılar gerçekten gerektiğinde bağırabiliriz ama kültürümüz daha sessiz olmaktır. Genellikle sadece mimikler ve yüz ifadeleriyle iletişim kurarız" diyerek Trump’a duyduğu öfkeyi dile getirdi.

