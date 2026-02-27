Sağlık Bakanlığı, okullardaki 12-18 yaş grubu gençlerin dijital bağımlılık ve tütün kullanımı gibi risklerini erken dönemde tespit etmek amacıyla kapsamlı bir tarama programı başlatıyor. Akademisyenlerle geliştirilen ve biyolojik test içermeyen bilimsel anketler aracılığıyla yürütülecek süreçte, riskli görülen gençler psikolog ve psikiyatri uzmanlarına yönlendirilecek. Aile farkındalığını merkeze alan bu koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla, bağımlılıkların henüz başlangıç aşamasında profesyonel destekle önlenmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, okullarda 12-18 yaş grubundaki gençlerin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesi amacıyla Bağımlılık Bilim Kurulundaki akademisyenlerle, uluslararası bilimsel standartlara uygun ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir tarama ve değerlendirme programı geliştirileceği aktarıldı.

ANKET VE SORULAR ARACILIĞIYLA RİSK DURUMLARI TESPİT EDİLECEK

Bağımlılık risk taramalarının nasıl gerçekleştirileceğine dair yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil, iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formları aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir. Programın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve ilgili tüm etik ve bilimsel ilkeler gözetilerek hayata geçirilmesi hedeflenmektedir."

GENÇLERİN VE AİLELERİN BİLİNÇ DÜZEYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Açıklamada, "Bu yaklaşım, gençlerimizin gelişim sürecinde ailelerin rolünü merkeze alan bir anlayışla tasarlanmaktadır. Süreçte ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması temel öncelikler arasında yer almakta, çocuklarımızın karşı karşıya kalabileceği riskler konusunda hem gençlerimizin hem de ailelerimizin bilinç düzeyinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İHTİYAÇ HALİNDE PSİKOLOG VE PSİKİYATRİ UZMANLARI DEVREYE GİRECEK

Bakanlık açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Tarama çalışmaları sonucunda risk altında olabileceği değerlendirilen gençlerimiz, ihtiyaç duymaları halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarımızın bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirilecektir. Bu süreçte aileler de bilgilendirilerek destek mekanizmasının bir parçası olacak, böylece özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından dahi fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmaları devreye alınabilecektir."

