BİLSEM sonuçları ardından merak konusu oldu! Özellikle sonuç ekranında yer alan "Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır/oluşturulmayacaktır"ibaresinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı.

BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuç ekranında yer alan ifadelerin anlamına ilişkin merak artarken, Milli Eğitim Bakanlığı konuya dair resmi bir açıklama yayımladı.

BİLSEM sonuç ekranında yer alan Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır/ oluşturulmayacaktır! ne demek?



Milli Eğtitim Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

"Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yapılan ön değerlendirme uygulaması öğrenilmiş bilgileri ölçmeye yönelik bir süreç olmadığı için sonucunda başarı veya başarısızlık durumu söz konusu değildir. Bu sürece dâhil olan öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için ön değerlendirme aşamasından bireysel değerlendirme aşamasına geçecek öğrencilerin sonuç ekranında ‘Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır.’ ifadesi, bireysel değerlendirme aşamasına girmeyecek öğrencilerimiz için ise ‘Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulmayacaktır.’ ifadesi yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

