Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayı arifesinde yaptığı konuşmada, “Ümmet, yüzyıllardır süregelen bölünmelerle ezilmesin. Kardeşliğimize, dostlarımıza, inancımıza ve hayallerimize sıkıca tutunursak, Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir tuzak kalmaz” diyerek Müslüman dünyasına birlik çağrısı yapmıştı. İngiliz The Economist Dergisi ise, “Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?” başlığıyla servis ettiği haberinde, Erdoğan’ın Müslüman dünyasında en güvenilen isimlerden biri olduğunu vurgulayarak, geniş bir hayran kitlesi olduğunu belirtti.

İngiltere merkezli The Economist Dergisi, Erdoğan’ın bu ifadelerinin ardından “Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?” başlıklı bir haber yayımladı. Söz konusu haberde, Müslümanlara yaklaşımı analiz edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman dünyası için güvenilir bir lider olduğu vurgulandı.

Erdoğan’ın Gazze’deki bombardıman konusundaki sert eleştirileri ve uluslararası müdahaleleriyle Müslüman dünyasında aktif ve cesur bir duruş sergilediği belirtildi.

Haberin öne çıkan detayları ise şu şekilde:

Erdoğan, 2011’deki Arap ayaklanmaları sırasında açık destek verdi ve bu dönemde Arap dünyasındaki popülaritesi zirveye ulaştı. Halen yüksek seviyede destek görüyor.

Arap Barometresi verileri Erdoğan’ın uzun süredir Orta Doğu’daki en popüler lider olduğunu gösteriyor. Gallup’un 2017 araştırmasına göre Endonezya’da net beğeni oranı artı 45, Pakistan’da artı 27 olarak ölçüldü.

Türkiye, Somali’de kıtlık döneminde yardım çağrısı yaptı ve ülkede Türk yardım çalışanları ile yatırımcılar aktif şekilde faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri Afrika ve Orta Asya’da önemli yatırımlar yürütüyor.

Erdoğan, Keşmir konusunda Hindistan’ı eleştirdi, Avrupa’daki İslam karşıtlığına, Myanmar’daki Rohingya Müslümanlarına yönelik baskılara ve Çin’in Uygur azınlığa yönelik uygulamalarına karşı çıktı.

Türkiye, Suriye iç savaşı sırasında 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı kabul etti ve Suriyelilerin yüzde 69’u Erdoğan hakkında olumlu görüş bildiriyor.

Öte yandan 20 yılı aşkın süredir Türkiye’yi yöneten Erdoğan, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Afganistan, Somali ve Brunei dahil neredeyse tüm Müslüman çoğunluklu ülkelere ziyaret gerçekleştirdi. 2011’de Afrika dışından Mogadişu’ya giden ilk lider oldu.

DİĞER LİDERLER DE MÜSLÜMAN DÜNYASINDA FARKLI ROLLER ÜSTLENİYOR

Diğer liderler de Müslüman dünyasında farklı roller üstleniyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Şiiler arasında etkili olsa da Sünniler üzerinde sınırlı nüfuz sahibi. Suriye’de Beşar Esad yönetimini deviren Ahmed el-Şara’nın ise Suriye’nin Sünni çoğunluğu ile Ürdün ve Suudi Arabistan’da destek gördüğü aktarılıyor.

“AKTİF BİR DURUŞ SERGİLEMİYOR”

The Economist, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a ilişkin yaptığı değerlendirmede, Suriyelilerin, Faslıların ve Ürdünlülerin büyük kısmı tarafından olumlu karşılandığını, ancak Erdoğan’ın aksine Muhammed bin Selman’ın dini ve siyasi meselelerde aktif bir duruş sergilemediğini belirtiyor.

The Economist, Recep Tayyip Erdoğan’ı vizyoner ve ileri görüşlü bir lider olarak tanımlayarak Müslüman dünyasında en güvenilen isimlerden biri olarak gösteriyor. Kararlı duruşu, Erdoğan’ı ümmetin birleştirici ve güvenilir sesi hâline getiriyor. Erdoğan'ın dini ve siyasi meselelerde aktif, kararlı ve cesur bir şekilde konuşarak, tüm dünyadaki Müslüman topluluklarının yanında durduğu vurgulanıyor. Arap Barometresi ve Gallup araştırmaları, Erdoğan’ın Endonezya, Pakistan ve diğer Müslüman ülkelerde de geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu gösteriyor.

