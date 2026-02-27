Anadolu Ajansı • Batman
Batman'da 10 katlı binada korku dolu anlar! Yangında 21 kişi hastanelik oldu
Batman'da 10 katlı binanın bodrum katında başlayıp çatıya ulaşan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Batman'da, Kardelen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında 10 katlı binanın bodrum katında elektrik kablolarında çıkan yangın, havalandırmadan çatıya ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumandan etkilenen 21 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
