Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü, kargo kamyonuna çarpmtı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Emre Can Aras idaresindeki kargo kamyonu, Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkiinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Karsta yolcu otobüsü kamyona çarptı! Yaralılar var

Bu sırada Mehmet Zülküf Çağlayan'ın kullandığı yolcu otobüsü de kargo aracına çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Kamyon şoförü Aras, kaza sonrası yaptığı açıklamada yolda güvenlik dubası gördüğünü ve hızını düşürdüğünü söyledi. Aracın kaydığını belirten Aras, "Bariyere vurdum, aracım kaydı, sol şeride yaslanınca arabadan aşağıya inip kendi aracımdaki dubayı üstten araçları durdursun diye aşağıya indirdim. Ben aşağıya inene kadar otobüs, baktım yukarıdan kayıyor. Sol bariyerlere atlayınca otobüs, zaten ortadan bana vurdu." dedi.

"SÜRÜCÜNÜN HATASI YOK"

Otobüste seyahat eden Garip Handay da aracın yavaş ilerlediğini ve sürücünün hatasının olmadığını belirtti Handay, kaza anında uykuda olduğunu ifade ederek, "Birden bir gürültü oldu ve bazı arkadaşlar yaralandı. Ambulanslar gelip onları götürdü." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası