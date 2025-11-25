Kocaeli Bilişim Fuarı, 41 bini aşkın ziyaretçiyi teknoloji devleri, akademi ve startuplarla buluşturarak dijital dönüşümün nabzını tuttu. İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı'nın katıldığı etkinlikte, 70’in üzerindeki marka geliştirdikleri teknolojileri sergiledi. Yapay zeka uygulamaları, akıllı kent çözümleri, robotik otomasyon sistemleri ve siber güvenlik teknolojileri fuarın öne çıkan alanları arasında yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, teknoloji dünyasını bir araya getirerek büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 41.608 ziyaretçi, yenilikçi firmalar, akademisyenler, startuplar ve sektör uzmanlarıyla buluşarak dijital geleceğe dair geniş bir bakış açısı yakaladı.

Yapay zekâdan siber güvenliğe uzanan alanda 24 panel ve 21 deneyim oturumu gerçekleştirildi; 124 konuşmacı, dijital dönüşümün bugünü ve geleceğini değerlendirdi. Üniversitelerin yoğun katılım gösterdiği fuardaki tüm oturumlar kayıt altına alınarak Türkçe ve İngilizce akademik yayına dönüştürülecek.

TEKNOLOJİNİN DEVLERİ KOCAELİ’DE BULUŞTU

Kamu kurumlarından bakanlıklar, TÜBİTAK BİLGEM, TRT, Adli Tıp ve Jandarma Kriminal gibi önemli temsilciler dijitalleşme, yapay zekâ kullanımı ve siber güvenlik üzerine görüşlerini paylaştı. İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı'nın katıldığı etkinlikte Hepsiburada, Turkcell, Autodesk, Fortinet ve Netcad gibi şirketlerin de bulunduğu 70’in üzerindeki marka geliştirdikleri teknolojilerini Kocaeli’de sergiledi.

Firmalar, hazırladıkları modern stantlarda geliştirdikleri inovatif çözümleri uygulamalı anlatımlarla tanıtarak katılımcılara birebir deneyim imkanı sundu . Genç girişimciler ise sektör temsilcileriyle bir araya gelerek projelerini tanıtmaya ve işbirliği fırsatları yakalamaya çalıştı.

DİJİTAL DENEYİM ALANLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Startuplar, Teknofest takımları ve Kocaeli Kağıtspor’un düzenlediği e-spor turnuvaları gençlerden yoğun ilgi gördü. LED tünel, hologram, VR, artırılmış gerçeklik ve drone deneyim alanları fuarın en çok ziyaret edilen bölümleri arasında yer aldı. Yapay zekâ destekli müzik oturumları, planetaryumda “Uzaya Yolculuk” deneyimi ve 5G test alanı da dikkat çekti.

Açılışı hologram gösterisiyle yapılan fuarda dijital katılım belgesi, canlı yayınlar ve podcast içerikleriyle yeni dijital organizasyon altyapısı da test edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, şehrin tüm kurumlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlik, kentin dijital dönüşüm vizyonuna önemli bir güç kattı.

