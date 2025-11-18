Adana’da bir evde ortaya çıkan yasak ilişki sonrası başlayan tartışma, sokakta ölümle sonuçlandı. İç çamaşırıyla kaçmaya çalışan kişi, ilişki yaşadığı kadının ağabeyi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

UYGUNSUZ HALDE YAKALADI, KAVGA ÇIKTI

İddiaya göre, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran B.(23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran B., B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi D.A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Baran B., üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan D.A., şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan D.A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

B.G.'nin ağabeyi D.A.

"BİR ANLIK SİNİR KRİZİYLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde D.A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce ‘sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Öldürülen Baran B.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERADA

O anların güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde iç çamaşırı ile sokak ortasında kanlar içinde kaçan Baran B.'nin yere düşmesi arkadan gelen şüphelinin ise bıçaklaması yer aldı. Görüntülerin devamında ise şüphelinin eve gidip bisiklet alıp giderken, yerde kanlar içinde yatan şahsı bir kez daha bıçaklayıp kaçtığı, bölgeye gelen iki kadın ise yaralıya yardım etmeye çalıştığı da yansıdı.

Cinayet anının kamera kayıtları ortaya çıktı.

