Bolu'da tartıştığı eşini katletti! Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!

Bolu'da tartıştığı eşini katletti! Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu'da Engin B. isimli şahıs, aralarında tartışma çıkan eşini tüfekle vurarak katletti. Zanlı, cinayetin ardından sosyal medya hesabından eşini öldürdüğünü itiraf ettiği bir paylaşım yayınladı. Engin B. paylaşımında "Ben kendimi kaybedip cinayet işledim." ifadelerini kullandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Taşkesti Beldesi Karamurat köyünde meydana gelen olayda; Engin B., evde eşi Hilal B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal B., olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'da tartıştığı eşini katletti! Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti! - 1. Resim

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bolu'da tartıştığı eşini katletti! Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti! - 2. Resim

11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI 

Öte yandan, zanlı Engin B.'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi. Engin B.'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görüldü. Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

