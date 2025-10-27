Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Falezlerdeki cesedi güçlükle çıkardılar! Yakınları kahroldu

Antalya’da dört çocuk babası 44 yaşındaki adam falezlerdeki kayalık alanda ölü bulundu. Cenaze 25 metre yükseklikten 2 saatte çıkarılabilirken acı haberi alan şahsın yakınları "Abim ölmüş" diyerek feryat etti. 

Bu sabah 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerinde, 25 metrelik falezlerin denizle buluştuğu alana yakın noktadaki kayalıklara balık tutmak için inenler, bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla indikleri kayalık alanın arasında hareketsiz duran Sami Kırkuşu’nu (44) sedyeye aldı.

YÜZEREK İZLEDİLER

Kırkuşu, bulunduğu noktadan itfaiye erlerinin operasyonuyla yukarı çekildiği sırada denize girip açılan bazı vatandaşlar ile tatilciler, yüzerek operasyonu izlemeye başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, izleyenleri botla yanlarına gidip kıyıya gitmeleri konusunda uyardı.

"ABİM ÖLMÜŞ" FERYATLARI YÜREK YAKTI

Yaklaşık 2 saatlik operasyonun ardından yukarı çıkartılan Sami Kırkuşu, hazır bekleyen sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada ölüm haberini alıp olay yerine gelen cenazenin yakınları gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden Kırkuşu’nun kardeşi, "Abim ölmüş" feryatları ise yürekleri yaktı.

4 çocuk babası olduğu ve soba bakım, onarım işiyle uğraştığı öğrenilen Sami Kırkuşu’nun cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

