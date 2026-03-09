Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun 2 bin 352 yıla kadar hapsinin istendiği İBB davası bugün başlıyor. CHP yönetimi de dava süresince Silivri Cezaevinin etrafında kamp kuracak.

BERAT TEMİZ - Rüşvet ve yolsuzlukla kamuya 160 milyarlık zarar veren ‘asrın hırsızlık çetesi’ bugün hâkim karşısına çıkıyor.

MYK ile PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, 81 ildeki örgütler Silivri’de nöbet tutacak.

Bugünkü ilk duruşmada parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan 30 kişilik bir grup ile 81 il başkanının duruşma salonunda olması bekleniyor.

Yargılama boyunca CHP’nin bazı hukukçu kurmayları ve milletvekilleri de duruşma salonunda süreci yakından takip edecek. Bazı kurmaylar ise cezaevi dışında süreci kamuoyuna anlatacak.

Ekrem İmamoğlu

CHP BÖLGEYE ÇADIR KURACAK

CHP İstanbul İl Başkanlığı da bugün Silivri’de olacak. Cezaevi yakınına çadırlar kuracaklarını ve karavanlar götüreceklerini belirten CHP kurmayları, Silivri Dayanışma Merkezi adını verdikleri alandan avukatların, gazetecilerin ve partililerin yararlanabileceğini ifade etti.

ÖZEL VE KURMAYLARI SALONDA OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bugün ve İmamoğlu’nun savunma yaptığı günler tüm kurmaylarıyla birlikte duruşma salonunda olacağı öğrenildi. Öte yandan, Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresine bir aylık eylem yasağı getirdi.

