Doha, Bahreyn ve Kuveyt’te eş zamanlı patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'de 1 sivil ağır yaralanırken, Sabbiye santralinde yangın çıktı. Bölge, yeni liderin ilk büyük askeri hamlesiyle sarsılıyor.

İran Uzmanlar Meclisi'nin, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin dini lideri olarak seçmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon dozunu artırdı.

Yeni liderin göreve gelişinin hemen ardından İran ordusu, İsrail'in yanı sıra Körfez'deki ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail cephesinde, İran'dan fırlatılan çok sayıda füze nedeniyle Netanya başta olmak üzere kuzey ve orta kesimlerde sirenler çalarken, ordudan yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin tam kapasiteyle devrede olduğu ve vatandaşların sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

BAHREYN

Aynı saatlerde Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Sitra adasına yönelik düzenlenen İHA saldırısı sonucu şiddetli patlamaların duyulduğunu ve siviller arasında bir ağır yaralının da olduğunu açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin bir kez daha İran saldırılarının hedefi olduğunu duyurarak, "İran'ın açık saldırganlığı sonucunda vatandaşlarımız yaralandı, bunlardan birinin durumu ağır. İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırı nedeniyle Sitra'daki bazı evler hasar gördü" açıklamasında bulundu. Yaralı sayısı ile ilgili kesin bilgi paylaşılmadı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise, zararın İran saldırısı nedeniyle değil, ABD’ye ait bir patriot savunma füzesinin arıza sonucu yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Söz konusu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

KUVEYT VE DOHA

Bölgedeki hareketlilik Kuveyt'e de sıçradı, Sabbiye Elektrik Santrali'nde İran menşeli bir İHA'nın düşürülmesinin ardından yangın çıktığı rapor edildi.

Öte yandan Doha'da da patlama sesleri geldiği öğrenildi.

